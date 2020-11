Le FC Barcelone et l’énigme de Riqui Puig: un casier, un like, un rejet

Il a visité le Camp Nou pour la première fois à l’âge de trois ans, à 14 ans il a rejoint « La Masia » et cinq ans plus tard, il a fait ses débuts professionnels: Riqui Puig est allé au FC Barcelone, suivant les traces de grands comme Andres Iniesta donner un coup de pied. Malgré des performances prometteuses la saison dernière, il n’a guère de chance avec les Catalans – juste pour des raisons sportives?

Quand un club arrive au point de devoir faire un changement, c’est avant tout pour se débarrasser des joueurs plus âgés qui n’ont plus l’enthousiasme du passé et ainsi bloquer leur propre progéniture.

Lorsque le FC Barcelone est arrivé à ce point après la faillite historique de 2: 8 contre le FC Bayern en août et s’est séparé de vétérans comme Luis Suarez (33), Arturo Vidal (33) ou Ivan Rakitic (32), cela a finalement semblé de nouveau. Beat heure de « La Masia ». Ansu Fati (18 ans), le nouvel «attaquant miracle» de l’académie du Barca, est rapidement devenu un habitué du nouvel entraîneur Ronald Koeman. Ricard « Riqui » Puig est différent. Le petit milieu de terrain, qu’ils croyaient avoir la percée ultime au Camp Nou, est mis à l’écart depuis le début de la saison.

Peu de temps avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 5 octobre, Koeman a même conseillé au joueur de 21 ans de quitter le club au moins temporairement. « Il ne jouera pas beaucoup ici. Et en tant que jeune joueur, vous devez jouer beaucoup », a déclaré l’entraîneur néerlandais.

Riqui Puig au Barca: un produit phare de « La Masia »

Des mots qui ont surpris Puig au dépourvu. Lui, qui était allé au stade du Barca pour la première fois avec son père à l’âge de trois ans, avait joué dans toutes les équipes de jeunes de Cules dès l’âge de 14 ans et faisait souvent partie du personnel régulier sous l’ancien entraîneur Quique Setien dans la seconde moitié de la saison précédente, est soudainement tombé. faire la poussière? Non, c’était hors de question pour lui. Il a fait savoir aux responsables autour du président aujourd’hui déchu Josep Bartomeu qu’il resterait. Où il appartient, à savoir à Barcelone. Au club qu’il aime.

Mais Koeman ne plaisantait pas quand il a dit que Puig ne devrait pas s’attendre à beaucoup de temps de jeu. Jusqu’à présent, cela ne faisait que 28 minutes que le pied droit était sur l’herbe. Sa place est la tribune. En termes de style de jeu, il est en fait fait pour le football que représente le Barça.

À moins de 60 kilogrammes, Puig est un poids léger, mais techniquement si bien entraîné et rapide dans ses actions que cet inconvénient est encore plus un avantage. Il se déplace un peu sur la place à la manière d’Andres Iniesta, les observateurs attestent qu’il a un excellent instinct pour reconnaître les bons espaces et les utiliser. Un produit phare de « La Masia ».

Thiago, Icardi et Co.: Cela est né de la culture locale que le FC Barcelone a laissée grandir 1/25 La Masia est l’une des forges de talents les plus célèbres du monde du football. Que ce soit Xavi, Andres Iniesta, Gerard Pique, Sergio Busquets ou Lionel Messi: l’Académie du FC Barcelone a déjà fait ressortir quelques légendes. 2/25 Le club a également laissé grandir de nombreux talents. Homegrown qui a fait sa percée ailleurs. Nous vous donnons un aperçu. 3/25 THIAGO ALCANTARA: Le potentiel du fils de Mazinho était déjà évident dans les équipes de jeunes. Avec les professionnels, cependant, il n’a pas toujours rendu justice aux éloges et aux comparaisons avec Xavi. En 2013, Thiago a suivi l’appel de Pep Guardiola et du FC Bayern. 4/25 À Munich, Thiago a tiré les ficelles au milieu de terrain pendant sept ans et est devenu une partie intégrante de l’équipe avec la triple victoire en 2020. Depuis cette saison, il joue au Liverpool FC sous la direction de Jürgen Klopp. 5/25 DANI OLMO: Le meilleur exemple de la politique de transfert pas toujours heureuse des Catalans. Olmo a été vendu au Dinamo Zagreb en 2015 dans le cadre de l’accord avec Alen Halilovic. Aujourd’hui, le joueur de 22 ans est un joueur national – et un habitué du RB Leipzig. 6/25 ANDRE ONANA: Découvert par la « Fondation Samuel Eto’o » à l’âge de 13 ans, le gardien camerounais s’est engagé avec le Barça avec beaucoup d’éloges. A passé cinq ans à La Masia avant que l’Ajax ne l’arrache. Est le gardien régulier des Néerlandais aujourd’hui. 7/25 ADAMA TRAORE: L’ailier des Wolverhampton Wanderers se fait un nom ces jours-ci en tant que muscle pack. C’était différent à l’époque du Barca. De 2004 à 2015, Traoré a joué à La Masia. Pour les professionnels, ce n’était suffisant que pour un match compétitif. 8/25 ALEX GRIMALDO: Fait partie du Barça depuis huit ans. Cependant, l’arrière gauche n’a pas pu dépasser Jordi Alba, c’est pourquoi il a décidé de déménager à Benfica en 2016. Avec les Portugais, l’homme de Valence est solidement établi. 9/25 SERGI SAMPER: On dit qu’à peine un milieu de terrain depuis qu’Iniesta a repris le jeu autant que Samper dans sa jeunesse. Mais il n’est jamais devenu directeur parmi les professionnels. En 2019, le club l’a laissé déménager à Vissel Kobe. Au Japon, il joue maintenant avec Iniesta. 10/25 ORIOL ROMEU: Vous avez prédit un bel avenir pour les six au Barca. Cependant, le milieu de terrain de Pep Guardiola était bondé. Alors Romeu a basculé. Nous sommes même allés à Stuttgart via Chelsea et Valence. Il joue à Southampton depuis 2015. 11/25 FERNANDO NAVARRO: L’arrière gauche se préparait à devenir un habitué en 2002 – jusqu’à ce qu’une blessure au genou le ralentisse. Parce qu’il n’était plus le même qu’après, le Barça l’a laissé partir. Navarro a ensuite joué pour Séville pendant une longue période. 12/25 VICTOR VAZQUEZ: L’homme offensif faisait partie intégrante de la légendaire « Classe de 87 » autour de Messi et Pique. On parlait plus de Vazquez que de Messi. Mais il n’a jamais fait la percée, puis a longtemps joué à Bruges. Sans club aujourd’hui. 13/25 CESC FABREGAS: Même adolescent, n’a vu aucune perspective au Barça et a suivi l’appel d’Arsenal. J’ai passé huit ans avec les Gunners avant que le Barça ne le ramène. Après trois ans, Fabregas est reparti. Monaco est désormais sa maison d’adoption. 14/25 BOJAN KRKIC: Ce que provoque le battage médiatique extrême devient clair à Krkic. Après une bonne première saison, l’adolescent a échoué au Barça. Il a atterri à l’Impact de Montréal en 2019 via Rome, Mayence et Stoke. Les comparaisons Messi? Long se tut. 15/25 MAURO ICARDI: Membre de l’Académie Catalane de la Jeunesse de 2008 à 2011. L’Argentin, qui prend d’assaut le PSG, était déjà sur la bonne voie à l’époque, mais n’a probablement pas fait entrer les patrons de La Masia avec son style de jeu puissant dans le concept Tiki-Taka. 16/25 GAI ASSULIN: Pour la star du Bayern Thiago « le joueur de La Masia le plus talentueux que j’aie jamais vu ». Mais l’Israélien n’a jamais fait la percée et s’est déplacé à travers le monde. Aujourd’hui, à 29 ans, il porte le maillot du club roumain Politehnica. 17/25 SANDRO RAMIREZ: L’attaquant des îles Canaries a marqué dans les équipes de jeunes comme sur la chaîne de montage et était considéré comme un grand phare d’espoir sous Luis Enrique. Cependant, ses rivaux étaient Neymar et Luis Suarez. Il gagne désormais sa vie au SD Huesca. 18/25 GIOVANI DOS SANTOS: Un des super talents qui s’intégrait bien, mais qui manquait de la constance nécessaire pour devenir un joueur régulier sur le long terme. Après 37 apparitions, l’attaquant a dit au revoir, qui a joué au Mexique aujourd’hui après de nombreux arrêts. 19/25 JONATHAN DOS SANTOS: Le jeune frère de Giovani a pris la responsabilité au milieu de terrain des équipes de jeunes à un âge précoce. Mais comme beaucoup d’autres avant lui, il a également échoué en raison du niveau élevé de concurrence et est passé à autre chose. Aujourd’hui, il gagne sa vie à LA Galaxy. 20/25 HECTOR BELLERIN: Formé à La Masia de 2003 à 2011, l’arrière droit a emprunté la voie Fabregas et signé avec Arsenal à l’âge de 16 ans. Une étape qui a payé. Le rapide Bellerin s’est fait un nom avec les Gunners à travers l’Europe. 21/25 KEITA BALDE: Née en Catalogne, l’attaquant sénégalais a séjourné à La Masia de 2004 à 2011. Balde, cependant, se mit à l’écart avec diverses indisciplines. Le Barça l’a renvoyé. Il est allé à Gênes via Rome et Monaco. 22/25 MUNIR EL HADDADI: Il y avait un battage médiatique similaire autour de l’Espagnol d’origine marocaine comme autour de Krkic. Il est devenu plus gros lorsqu’il a atteint sa deuxième mission. Munir n’a jamais été à la hauteur des attentes. Aujourd’hui, il prend d’assaut le Sevilla FC. 23/25 ISAAC CUENCA: L’ailier maigre a brièvement fait son chemin dans la première équipe sous Guardiola. Mais ensuite, il a subi une déchirure du ligament croisé et a été abandonné. Cuenca a muté en un oiseau errant. Il s’essaye au Japon depuis 2020. 24/25 GERARD DEULOFEU: Tout ce que Deulofeu a fait dans sa jeunesse était plein de promesses. Cependant, l’ailier délicat n’a jamais semblé à la hauteur de la pression au Camp Nou. Après une deuxième tentative ratée et quelques années en Angleterre, maintenant à Udine. 25/25 CRISTIAN TELLO: Un autre homme du pays qui a été félicité trop tôt après des performances prometteuses dans la jeunesse du Barça et qui a échoué avec les pros. En 2016, ils se sont séparés, maintenant Tello joue pour le rival de la ligue, le Real Betis.





FC Barcelone: ​​Ronald Koeman ne compte pas sur Riqui Puig

Alors pourquoi Koeman ne veut-il pas d’un tel joueur? Le joueur de 57 ans peut argumenter en termes de sport. D’une part, il s’est donné pour mission de faire de son compatriote Frenkie de Jong (23 ans) un penseur et un leader au milieu de terrain après une première saison seulement partiellement convaincante. En revanche, Miralem Pjanic (30 ans), un joueur beaucoup plus expérimenté que Puig, fait partie de l’équipe depuis cet été.

De Jong et Pjanic ont coûté ensemble près de 140 millions d’euros. Une somme qui oblige à jouer, même si Pjanic a récemment dû s’asseoir plus souvent sur le banc car le super talentueux Pedri (18 ans), qui avait été recruté par l’UD Las Palmas, a convaincu au milieu de terrain. Et comme Koeman voit également trois autres joueurs utiles pour le centre dans les expérimentés Sergio Busquets (32), Philippe Coutinho (28) et Sergi Roberto (28), il n’y a plus presque plus de place pour Puig.

Dans l’environnement du club, cependant, il y a aussi de plus en plus de rumeurs selon lesquelles Puig a vécu une période difficile dans le vestiaire du Barca pratiquement depuis son arrivée avec les professionnels. Le journaliste très connecté Moises Llorens de ESPN rapporte, par exemple, que certains joueurs plus âgés autour du capitaine influent Lionel Messi (33 ans) ne sont pas bons à Puig.

Riqui Puig: Des problèmes avec le Barça avec Lionel Messi?

Selon Llorens, Puig s’était transformé en vestiaire des professionnels avant sa première séance d’entraînement et avait même pris un casier vide pour lui, ce qui déplaisait aux membres les plus expérimentés de l’équipe. Normalement, il est de coutume pour les joueurs de leur propre jeunesse de changer dans le vestiaire de la deuxième équipe jusqu’à ce qu’ils se soient correctement présentés et aient bien performé sur le terrain.

Un «j’aime» de Puig qui est devenu viral pour une publication sur le profil Instagram du Barça en janvier confirmant la fin du prédécesseur de Koeman, Ernesto Valverde, aurait également provoqué une gêne interne. Valverde n’avait donné à Puig pratiquement aucune pratique de match, mais Messi et d’autres joueurs expérimentés tels que Busquets étaient considérés comme de grands partisans de cet entraîneur et étaient clairement contre un licenciement.

« Contrairement à Ansu Fati, Riqui ne se sent pas bien avec les joueurs importants. Et bien sûr, c’est un problème », a déclaré le journal espagnol cité. Le confidentiel une partie liée de Puig qui n’est pas nommée.

FC Barcelone: ​​changement de Riqui Puig de plus en plus probable

Plusieurs médias citent également le rejet par Puig des matchs de relégation infructueux pour la promotion de la deuxième équipe dans la division Segunda en juillet comme raison de sa position difficile.

Quelles que soient les raisons de sa situation déroutante sous Koeman: il appelle d’autres clubs sur la scène. Plus récemment, le FC Porto et l’Ajax Amsterdam l’ont contacté au sujet d’un prêt, et d’autres parties intéressées devraient le contacter dans les prochaines semaines.

Un changement en janvier, au plus tard après la fin de son contrat le 30 juin 2021, est probable – si Puig s’habitue à l’idée de ne pas jouer pour le club qu’il aime, du moins dans un proche avenir.

Riqui Puig de profil