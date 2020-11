Actualités F1, crash de Romain Grosjean, halo de sécurité

La star de la F1, Romain Grosjean, a admis avoir eu tort d’avoir rejeté une fois la technologie qui lui avait sauvé la vie ce matin, après avoir survécu à l’un des accidents les plus horribles de la mémoire récente du GP de Bahreïn.

Le pilote Haas s’est en quelque sorte échappé avec juste des brûlures mineures après que sa voiture ait glissé hors de la piste au premier tour et a pris feu après avoir été coupée en deux par une barrière.

Au milieu d’un enfer, le joueur de 34 ans est sorti des flammes qui rugissaient derrière lui, son casque de course brûlé alors qu’il était aidé à se mettre en sécurité.

S’adressant aux fans dans un message de l’hôpital, Grosjean a révélé que s’il n’y avait pas eu le « halo » sur sa voiture, un dispositif de sécurité qui enveloppe et protège le cockpit du conducteur, il ne serait pas parti.

Un énorme incendie engloutit la voiture de Romain Grosjean lors du GP F1 de Bahreïn. (AP)

«Je vais bien, en quelque sorte d’accord. Merci beaucoup pour tous les messages», dit-il depuis un lit d’hôpital enveloppé dans des bandages et accroché dans des tubes.

« Je n’étais pas pour le halo il y a quelques années, mais je pense que c’est la meilleure chose que nous ayons apportée à la Formule Un. Sans cela, je ne pourrais pas vous parler aujourd’hui. »

Le halo est un dispositif de sécurité qui forme un anneau de protection autour de la tête du conducteur. Il a été introduit en 2018 en tant que caractéristique obligatoire de la voiture après la mort du pilote français Jules Bianchi, après avoir subi un traumatisme crânien massif sur une piste détrempée par la pluie lors du GP du Japon il y a six ans et être entré la tête la première dans une grue sur piste.

Avant sa mise en œuvre forcée, Grosjean avait une fois exprimé publiquement sa désapprobation de la technologie de sécurité.

Romain Grosjean est aidé à s’éloigner de la scène de son choc choquant lors du GP F1 de Bahreïn. (AP)

« Je ne veux pas arrêter la sécurité en Formule 1 et c’est génial, mais si nous sommes pilotes de course, nous faisons le choix d’entrer dans un sport dangereux et je ne suis pas du tout en faveur du halo », a déclaré Grosjean en 2016.

«Je pense que cela va à l’encontre de l’ADN de la Formule 1, de ce que j’ai vu en tant qu’enfant ou depuis ses débuts en 1950.

« En plus de ça, il y a eu quelques inconvénients. On ne sait pas ce que ça va être quand il pleut, on ne sait pas ce que ça va être sur une piste comme Spa-Francorchamps où vous êtes. et vers le bas; nous ne savons pas ce que ça va être à Singapour avec les lumières et le Halo; nous avons déjà des problèmes avec le poids; et c’est moche.

« Si ça arrive, très bien. Mais encore une fois si je devais voter, je voterais contre. »

Crash d’une boule de feu horrible dans le GP F1 de Bahreïn

Grosjean est resté coincé à l’intérieur de l’épave en flammes pendant près de 10 secondes avant de trouver une issue. Les images de course ont montré que les responsables de la sécurité atteignaient immédiatement la voiture, mais Grosjean était toujours coincé à l’intérieur.

Il a réussi à trouver un moyen de sortir et a sauté à travers les flammes avant de saisir la barrière métallique extrêmement chaude alors qu’il sautait par-dessus et revenait sur la piste, serrant la main à l’agonie avant d’être aidé par les stewards.

-avec AP