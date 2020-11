Zelda: Ocarina of Time a été recréé dans Minecraft

The Legend of Zelda: The Ocarina of Time n’a jamais été disponible sur PC, mais vous pouvez maintenant découvrir le jeu classique de Nintendo dans Minecraft. Ocarina of Time a été entièrement refait dans Minecraft, vous permettant de jouer l’intégralité du hit de 1998 dans le monde des blocs.

Après sept ans de développement, Rivero, seul créateur derrière ce remake, a rendu son projet accessible au public gratuitement. La carte entière, ainsi que chaque objet et quête, a été minutieusement reconstruite spécifiquement pour Minecraft. C’est aussi proche d’un remake 1: 1 d’Ocarina of Time que vous obtiendrez, avec seulement 20 différences par rapport à la version originale N64. Même alors, ces différences sont mineures dans le grand schéma des choses. Bien que vous ne voyiez pas de papillons flottant ou de caisses en bois destructibles, le reste du jeu est une récréation fidèle.

Créé dans Vanilla Minecraft sans aucune assistance de mods ou d’autres personnes, tout ce qui est vu dans ce remake a été créé uniquement à l’aide de blocs de commande. Ce serait un exploit impressionnant pour n’importe quelle équipe de mod, mais le fait qu’une seule personne soit responsable de tout ce remake est remarquable.

Nous avons eu la chance de parler à Rivero de son processus de développement si vous souhaitez en savoir plus sur ce remake. Vous pouvez également rejoindre la chaîne Discord de Rivero pour voir une chronologie complète du développement du jeu et pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Si vous rencontrez des difficultés pour installer la carte, Rivero a créé un didacticiel vidéo qui simplifie le processus d’installation.

Ocarina of Time a été lancé en novembre 1998 – si vous voulez un éclat de nostalgie 22 ans plus tard (bien que sous forme de Minecraft), c’est un excellent moyen de revivre ces souvenirs. Jetez un coup d’œil à notre guide des mods Minecraft si vous souhaitez changer complètement la façon dont le jeu de construction est joué.