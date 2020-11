Franco Foda sur l’adversaire final du groupe du Championnat d’Europe Macédoine du Nord: « Ils les connaissent très bien »

L’équipe nationale autrichienne affrontera un adversaire bien connu à l’EURO l’année prochaine. La sélection de l’ÖFB a concouru contre la Macédoine du Nord lors de la précédente qualification au Championnat d’Europe, avec un 4: 1 à l’extérieur et 2: 1 à domicile l’an dernier. « Ils ont de très, très bons joueurs, mais ce n’est pas un inconvénient que nous ayons déjà joué contre eux. Nous les connaissons très bien », a déclaré le patron de l’équipe Franco Foda dans une première réaction.

L’Allemand a mis en évidence Goran Pandev, le buteur d’or de la finale des barrages 1-0 en Géorgie jeudi, ainsi que Eljif Elmas, Arijan Ademi et Ezgjan Alioski.

Contre l’Autriche, les Macédoniens du Nord étaient deux fois l’équipe clairement inférieure en 2019 – également à cause de Marko Arnautovic, qui a marqué deux fois à Skopje et a été impliqué dans la création du premier but par David Alaba à Vienne. Avec le 2: 1 à l’époque le 16 novembre de l’année précédente au Happel Stadium, l’équipe de l’ÖFB a fixé le ticket EM, c’était aussi le dernier match international d’Arnautovic jusqu’à présent.

Désormais, le légionnaire chinois pourrait faire son retour dimanche dans le Prater de Vienne en Ligue des Nations contre l’Irlande du Nord. « S’il peut arriver là-bas et s’entraîner à temps, il y a une chance qu’il soit un problème pour l’Irlande du Nord », a déclaré Foda. L’atterrissage d’Arnautovic est prévu samedi à 12h30, l’entraînement final de l’ÖFB est prévu pour 17h00. Afin de pouvoir participer, Arnautovic doit livrer un test corona négatif à Vienne.

L’Autriche à l’Euro 2020: les adversaires en phase de groupes

Le groupe C en un coup d’œil: