Foster + Partners adopte Spot le chien robot Boston Dynamics

Le cabinet d’architecture Foster + Partners a employé un chien robot nommé Spot, conçu par Boston Dynamics, pour superviser la construction de la Battersea Power Station à Londres.La machine à quatre pattes, qui peut monter et descendre les escaliers et se déplacer sur un terrain scannez régulièrement le site pour suivre les progrès à Battersea Roof Gardens.spot peut gérer des chantiers inégaux Une vidéo montre que Spot est accueilli dans le bureau et présenté avec sa propre lanière et carte d’identité Foster + Partners, avant d’accompagner les architectes sur le site et d’effectuer un scan. Ces informations collectées par Spot sont renvoyées à Foster + Partners et utilisées pour construire et mettre à jour un modèle de «jumeau numérique» du projet au fur et à mesure de sa construction. Le modèle peut être utilisé pour comparer la conception à la réalité construite Le robot est télécommandé Le groupe de recherche appliquée + développement (ARD) de la firme d’architecture a collaboré avec la firme d’ingénierie américaine Boston Dynamics pour explorer comment un robot comme Spot peut être utilisé dans le contexte de construction.Spot est télécommandé et suit un itinéraire pré-cartographié encore et encore. Les quatre pieds du robot l’aident à faire face aux terrains accidentés et il peut explorer des sites qui pourraient être dangereux ou inconfortables pour les humains.Spot effectue un scan hebdomadaire le long d’un itinéraire définiEn plus de ses propres capteurs, Spot peut transporter jusqu’à 14 kilogrammes d’équipement. Battersea Roof Gardens, le chien robot est capable de surveiller la construction au fur et à mesure de sa progression, ce que Foster + Partners a déclaré très utile lorsque différentes équipes de sous-traitants sont sur place.Le spot revient chaque semaine pour suivre son itinéraire et effectuer son scan du site.Les architectes peuvent utiliser les données pour créer des modèles numériques précis « La capacité de Spot à effectuer des analyses de routine de manière répétée et sans effort, dans un environnement en constante évolution, était inestimable non seulement en termes de cohérence, mais aussi en termes de grande quantité de données de haute qualité collectées », a déclaré Martha Tsigkari, partenaire de Foster + Partners. «Grâce à ce processus, nous avons développé une séquence d’analyses qui peuvent nous aider à suivre l’avancement du projet par rapport aux délais et à faciliter des comparaisons régulières. gagner le modèle BIM », a-t-elle ajouté. Elon Musk dévoile la mise à jour de la conception d’implant cérébral Neuralink et du robot chirurgical « Nos scans peuvent garantir que des modifications très rapides et précises du système nouvellement conçu puissent être apportées pour tenir compte des différences capturées par les scans – le tout en quelques jours. Cela pourrait entraîner des économies à la fois en termes de temps et d’argent. « Les scans permettent de détecter les taux de progression Batterersea Roof Gardens fait partie de la conversion de Battersea Power Station, une centrale électrique au charbon déclassée, en un complexe à usage mixte qui comprendra des appartements, un hôtel avec une piscine à débordement sur le toit et un siège social Apple.Battersea Roof Gardens fait partie de la troisième phase du réaménagement et comprendra des logements et un jardin de 250 mètres de long surplombant la Tamise. Foster + Partners, le cabinet d’architecture fondé par Norman Foster en 1967, collabore à la phase trois avec le cabinet d’architecture de Frank Gehry.Plus de robots inspirés des animaux comprennent le robot de soins personnels de Samsung qui répond aux commandes vocales et le mini-robot guépard backflipping du MIT. .

