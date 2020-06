Fortnite : un franc succès sur l’événement du dispositif

Une fois de plus, Fortnite va apporter de nombreux changements avec sa méta-narration en cours. Le dernier événement en jeu marquait la fin de Fortnite Chapitre 2 – Saison 2 qui a déjà été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de coronavirus. C’était l’un des plus grands événements de Fortnite et les joueurs l’attendaient avec impatience. Plus de 20 millions de joueurs y ont assisté. Mais que s’est-il vraiment passé ?

Récapitulatif de l’événement

L’événement baptisé Le Dispositif s’est focalisé sur la fin de la saison 2 de Fortnite. Lors du début de l’évènement, les joueurs ont pu entendre les sirènes hurlantes autour de l’agence alors que de grands piliers s’élevaient autour du lac environnant, accompagné d’une grande explosion à l’agence qui a fait sauter le centre et a fait place à un pilier central géant qui a commencé à rayonner de l’énergie dans le ciel. Les joueurs ont commencé à flotter lentement vers le haut alors que l’énergie s’échappait du centre et poussait la tempête vers l’arrière sous tous les angles.

Au centre de la pièce, se trouve un bureau avec des documents « top secrets » et les joueurs se sont déformés pour le rejoindre. Avant qu’ils n’aient pu s’y diriger et regarder autour d’eux, ils ont été ramenés sur l’île où une grosse tempête a éclaté. Des nuages se sont formés et des éclairs ont clignoté dans le ciel. La grande tour centrale rayonnait à nouveau de l’énergie, changeant la couleur de la tempête et repoussant la tempête une fois de plus.

Ensuite, comme si de rien n’était, l’île est soudainement revenue à la normale et la paix s’installe. Les oiseaux ont commencé à pépier et le soleil a enveloppé tout le paysage. Les piliers du lac ont commencé à reculer, suivis d’une grande tour centrale. Les joueurs se sont retrouvés dans un bureau inconnu, cette fois avec des téléphones qui sonnent, des papiers volants et un sentiment général de panique.

Une voix masculine inconnue a expliqué la situation de toute urgence à quelqu’un à l’autre bout de la ligne téléphonique. L’homme voulait connaître la tempête bizarre dont nous venons d’être témoins et la « boucle », qui a été mentionnée par les touristes avant l’incident du « trou noir » de Fortnite, et a été hors ligne pendant près de 40 heures. Il y a aussi une plaque sur la table qui dit « John Jones », que l’on pouvait voir parmi le désordre.

Les joueurs sont revenus sur l’île, cette fois entourés d’une énorme marée circulaire, et semblaient avoir atteint l’horizon. Après un certain temps, ils ont été ramenés au bureau, cette fois face à la porte. En ouvrant la porte, il s’avère que la personne au téléphone était Jonesy, choquée de voir quelqu’un se tenir dans son bureau. Avant de ramener le joueur sur l’île, Jonesy a rapidement réussi à clarifier la situation et a mis fin à l’événement.

En quoi Jonesy a-t-il pu contribuer ?

Si Fortnite lui-même n’a pas de rôle majeur, Jonesy restera le même à chaque saison. Décrit à l’origine comme l’un des rôles par défaut que vous pouvez jouer, comme si vous n’étiez pas équipé de skins, Jonesy a toujours été au cœur des skins les plus populaires de Fortnite (il a même une variante de «Bunk Jones» dans le cadre de l’histoire de la saison 9).

La partie la plus choquante de « Installation » est l’implication de Jonesy dans le « monde réel », qui affecte ce qui se passe sur l’île. Par exemple, les énormes vagues qui sont apparues à la fin de l’incident semblaient être une réponse directe au chaos provoqué par la grande tour centrale qui est apparue après l’explosion de l’Agence.

Sur la base des informations que nous avons recueillies, nous savons que cette version de Jonesy s’appelle John Jones (indiqué par la plaque du bureau), et il est une sorte d’agent. Est-ce à dire que « Jonesy » dans « Battle Royale » est une imitation de ce personnage du monde réel, ou est-ce une imitation des autres ? Vous pouvez également voir l’agent Jonesy porter une bague de mariage, indiquant qu’il est marié dans ce monde réel.

Pendant longtemps, beaucoup de gens ont pensé que Fortnite Battle Royale était une simulation, car lorsque vous « mourrez », vous serez « expulsé du jeu » par le drone robot, et votre personnage n’est qu’un hologramme. Cela illustre comment plusieurs itérations du même caractère peuvent se terminer en même temps.

L’utilisateur de Reddit, Jedi MudkipYT a également trouvé quatre photos sur le mur du bureau, représentant Jonesy et quatre personnages inconnus, les joueurs semblent penser que ces personnages peuvent être liés au mode « sauver le monde » de Fortnite. Beaucoup de gens pensent que le Battle Royale est une simulation de l’entraînement des soldats au combat pour « sauver le monde », ce qui pourrait encore prouver que c’est le cas.

Que s’est-il passé dans le monde réel ?

Dans « Installation », il semble que « Midas » soit l’un des personnages principaux du Chapitre 2-Saison 2, utilisant la machine comme un moyen de détruire la simulation d’une manière ou d’une autre, tout en affectant la tempête environnante. Que ce soit intentionnel ou non, les joueurs trouvent leur place dans le « monde réel » dans le bureau qui contrôle ce qui se passe sur l’île. Cette mystérieuse organisation, a-t-elle été aux commandes pendant tout ce temps, tirant les ficelles en coulisses ? Il semble bien que ce soit le cas.

Cette mystérieuse organisation, a-t-elle été aux commandes pendant tout ce temps, tirant les ficelles en coulisses ? Sont-ils liés aux « sept », un groupe d’étrangers mystérieux qui ont fait leurs débuts avec « Guest » dans la saison 4 ? Nous ne savons peut-être pas encore tout, mais nous en saurons certainement plus à l’avenir, peut-être Chapitre 2-Saison 3. Mais ce n’est pas la première fois que Fortnite entre dans le monde réel. Avant le dévoilement de la saison 5, Durr Burger est apparu mystérieusement dans un désert éloigné en Californie, déclenchant un dialogue et une théorie des fans sur la direction du développement historique de Fortnite.