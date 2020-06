Brad Fittler dit que beaucoup de joueurs plongent après Daly Cherry-Evans accusé par Sam Thaiday

La légende de la ligue Brad Fittler a admis que la majorité des joueurs de la LNR plongent, après que le skipper de Manly Daly Cherry-Evans a été appelé pour un flop par Sam Thaiday.

En référence à un jeu dans la victoire étroite de Manly contre les Broncos le week-end dernier où Cherry-Evans est tombé à la suite d’une collision mineure avec le deuxième rameur Corey Oates, Thaiday l’a qualifié d’exemple parfait de la star des Sea Eagles en plongée.

« Par la lettre de la loi, oui, Corey Oates a fait la mauvaise chose mais DCE, vous pouvez voir que c’était une plongée flagrante », a déclaré Thaiday à Wide World of Sports. QLDER.

« Si vous revenez en arrière et regardez l’histoire de DCE, il y a beaucoup de clips avec lui plongeant. »

Cependant, Fittler a admis que la tactique de Cherry-Evans est celle que beaucoup de joueurs de la ligue ont adoptée en raison de leur mauvaise position défensive au départ, et il a appelé les arbitres vidéo à être plus vigilants.

Le capitaine viril Daly Cherry-Evans a été appelé pour plonger contre les Broncos par Sam Thaiday (Getty)

« Rentrer derrière les joueurs, vous pouvez obstruer une vue sans pouvoir nécessairement y accéder », a-t-il déclaré à 2 Go. Wide World of Sports Radio.

« Les joueurs sont si rapides ces jours-ci, si vous ne pouvez pas les voir et qu’ils apparaissent soudainement, vous perdez votre chance de pouvoir les défendre.

« Il y a beaucoup de joueurs qui plongent et qui mènent délibérément les joueurs.

« Je pense que l’arbitre vidéo peut être un peu plus intelligent sur les joueurs qui font des plongées et font des lectures défensives massivement médiocres. »

Bien qu’il ait souligné que la plongée était devenue une tendance dans la ligue, Fittler a critiqué les équipes offensives pour des jeux similaires à ceux impliquant Oates et Cherry-Evans.

Fittler a déclaré que la tactique de jeu avec chevauchement avait d’abord été provoquée par le Melbourne Storm (AAP)

L’entraîneur de Blues Origin a désigné le Storm comme les instigateurs de la vilaine tactique, et a déclaré que les équipes qui utilisent le jeu de plateau doivent payer en raison du rythme du jeu.

« C’est arrivé lorsque le jeu a ralenti. Melbourne y était pour beaucoup (parce que) ils sont devenus si bons sur les coups de pied arrêtés », a-t-il déclaré.

« Ce qu’ils peuvent faire ensuite, c’est qu’ils fabriquent un chevauchement, donc ils transformeraient un quatre contre quatre en cinq contre quatre en faisant courir quelqu’un pour passer à l’intérieur de l’épaule de quelqu’un, puis quelqu’un pour balayer le C’est de là que tout a commencé.

« Ils le faisaient il y a longtemps, mais ils sont devenus à peu près la seule partie du jeu.

« Je me souviens avoir vu des enfants de 12 ans apprendre à exécuter ces jeux de blocs, c’était absolument ridicule.

L’icône de la ligue indique que les joueurs doivent se trouver dans de meilleures positions pour recevoir le ballon lorsqu’ils courent sur les défenseurs (Getty)

« Maintenant, vous remarquerez que les équipes qui en font beaucoup moins et jouent plus vite sur la ligne sont beaucoup mieux et elles sont tellement plus dangereuses parce que le jeu s’est accéléré. »

Fittler a déclaré qu’il était satisfait de la répression des appels d’obstruction, et a déclaré que les joueurs offensifs devaient se trouver dans de meilleures positions afin d’éviter de tels appels à l’avenir.

« Si vous allez être devant le ballon quand il est passé et que vous êtes appelé comme une obstruction, je m’en fiche, vous devriez être devant le ballon », a-t-il déclaré.

« Mettez-vous derrière le ballon. Si quelqu’un le lance et que vous avez une chance de l’attraper mais qu’il passe derrière vous, alors vous faites votre travail. Mais vous devez être en mesure de toujours pouvoir attraper le ballon. .

« Ils envoient juste des gens bon gré mal gré, simplement pour prendre la route, donc le fait qu’ils soient pénalisés la plupart du temps je ne me sens pas si mal. »