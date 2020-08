Final Fantasy XI reçoit un nouveau scénario le mois prochain

Square Enix présente un nouveau scénario dans Final Fantasy XI le mois prochain. Alors que le jeu de 18 ans a continué d’être mis à jour avec de petits correctifs, c’est la première fois que le MMORPG verra un nouveau contenu d’histoire depuis la mise à jour de Rhapsodies of Vana ‘diel en 2015. Des détails sur le nouveau scénario ont été partagés dans un article de blog du producteur Akihiko Matsui, qui a approfondi tout, de la pluie à Tokyo aux changements apportés au poste de Beastmaster.

«La nouvelle la plus excitante que j’ai à partager est qu’un tout nouveau scénario arrivera à Vana ‘diel!» Matsui partage. «Cette histoire, qui se déroulera au cours de nombreuses mises à jour de version plutôt que de quelques-unes, explore un aspect de Vana ‘diel qui n’a jamais vu le jour auparavant. Sachez que l’achèvement complet de Rhapsodies of Vana ‘diel est nécessaire pour découvrir ce nouveau contenu merveilleux, j’espère donc que ceux d’entre vous qui n’ont pas encore vécu l’histoire d’Iroha dans son intégralité en profiteront. »

Comme l’explique Matsui, vous devrez terminer le contenu des Rhapsodies of Vana ‘diel avant de pouvoir découvrir le nouveau scénario. Le producteur de FFXI a également passé en revue les changements apportés au travail de Beastmaster et comment il espère que cela conduira à une plus grande synergie entre les joueurs et leurs animaux de compagnie.

Matsui est également entré dans les détails sur les objectifs mensuels nouveaux et mis à jour des Records of Eminence aux côtés de nouveaux ennemis Ambuscade Normal et Intense. Si vous souhaitez lire les notes de mise à jour dans leur intégralité, vous pouvez les consulter ci-dessus.

La nouvelle mise à jour FFXI devrait tomber en août, ce qui signifie qu’elle coïncidera avec la mise à jour du patch 5.3 de Final Fantasy XIV. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas longtemps à attendre le nouveau contenu de Final Fantasy.

