La direction laisse entendre que l’acquisition d’EA WB Games pourrait être envisagée

Des rapports récents suggèrent que la société mère de WB Interactive Entertainment, AT&T, cherche à vendre sa division WB Games. Bien que les détails ne soient ni clairs ni confirmés, ces mêmes rapports indiquent que des sociétés comme Electronic Arts, Microsoft et Take-Two Interactive envisagent tous l’achat. Le COO d’EA, Blake Jorgensen, a alimenté l’incendie lors d’une présentation des résultats financiers. Bien que l’exécutif n’ait pas explicitement mentionné la vente supposée de WB Games, il a noté qu’EA est «plus que jamais intéressée» par l’acquisition de nouveaux talents.

Interrogé sur WB Games, Jorgensen a répondu qu’il ne pouvait pas divulguer de détails. Pourtant, il a pris le temps d’expliquer l’approche d’EA pour acquérir de nouvelles équipes. «Je ne peux commenter aucune acquisition spécifique… vous avez vu dans le passé où nous avons fait le mieux, c’est là où nous avons des relations à long terme avec les gens. Et nous essayons vraiment d’acheter de grands talents contre des jeux », a déclaré le COO.

Jorgensen a cité comme exemple l’achat de Respawn Entertainment par EA, précisant qu’un tel achat était centré sur l’acquisition de talents. Il ne s’agissait pas exclusivement d’acquérir le Chute des Titans IP.

Il ne s’agissait pas de Chute des Titans–Et ce n’est pas une offense pour Chute des Titans. C’est un jeu incroyable et nous verrons peut-être un Chute des Titans à un moment donné sur la route, mais c’était vraiment à propos de l’équipe. Et ça commence au sommet avec [Studio Head] Vince [Zampella], mais cela traverse toute l’organisation.

Cela peut donc prendre un certain temps, mais sachez que nous sommes plus intéressés que jamais, car nous voyons des talents et la création de nouvelles franchises de qualité est essentielle à la croissance à long terme des entreprises.