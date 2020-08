Vols privés vers le Pape, arrangements avec le procureur fédéral, élimination des critiques

Après qu’une enquête contre Gianni Infantino est en cours en Suisse, il devrait en fait être suspendu en tant que président de la FIFA, comme son prédécesseur Sepp Blatter. La chronique du football explique pourquoi il devrait rester au pouvoir malgré tous les scandales.

Lorsque Gianni Infantino a été élu président de la FIFA le 26 février 2016, il a touché son cœur et a ensuite déclaré: « Je veux inaugurer une nouvelle ère à la FIFA, dans laquelle le football reviendra au centre. »

Mais il est rapidement devenu clair qu’il ne s’agissait que de paroles. Chez Infantino, l’accent n’est pas mis sur le football, mais sur la commercialisation maximale du produit et évidemment aussi sur l’enrichissement personnel.

En tant que secrétaire général de l’UEFA, il a signé un contrat télévisé avec des revendeurs de droits sud-américains corrompus. Ainsi, moins de deux mois après avoir été élu à la tête de la FIFA, le joueur de 50 ans a rencontré secrètement le procureur fédéral suisse Michael Lauber, qui a finalement enquêté uniquement contre des inconnus et non contre Infantino et a clôturé la procédure en 2017.

Après cela, les deux se sont réunis au moins deux fois et ont peut-être discuté d’autres questions sensibles, mais ne se sont pas souvenus d’une réunion documentée à Berne en juin 2017. Après plusieurs accusations criminelles contre Lauber, Infantino et d’autres personnes, un procureur fédéral extraordinaire, le Dr. Stefan Keller.

Coupe du monde 2022 au Qatar: stades et sites 1/17 La FIFA a publié le calendrier général de la Coupe du monde d’hiver 2022. Cela commence le 21 novembre 2022 au stade al-Bayt d’Al Khor. La finale aura lieu le 18 décembre. SPOX montre tous les stades de la Coupe du monde 2022. 2/17 Stade al-Bayt à Al Khor (capacité: 60 000): La conception du stade vise à honorer « le passé et le présent du Qatar » tout en « gardant un œil sur l’avenir de la communauté ». 3/17 Intérieur moderne, extérieur traditionnel: Inspiré par les peuples nomades qui vivent dans les déserts du Qatar depuis des milliers d’années, le stade est entouré d’une immense structure de tente. 4/17 Stade Al Rayyan à Al Rayyan (capacité: 40 000): L’ancien stade Ahmed Bin Ali a été agrandi et renommé. Des symboles de la culture qatari ainsi que des structures en forme de dunes sont intégrés dans la façade ondulée. 5/17 Le tableau est complété par un paysage verdoyant autour du complexe du stade. 6/17 Stade Al Thumama de Doha (capacité: 40 000): Situé près de l’aéroport international Hamad de Doha, de nombreux visiteurs ont une première vue du stade d’en haut. 7/17 Le design du stade s’inspire du Gahfiya, un chapeau tissé traditionnellement porté par les hommes dans de nombreux pays arabes depuis des siècles. 8/17 Stade Al Wakrah à Al Wakrah (capacité: 40 000): Ouvert jeudi! Aussi appelé stade Al Janoub. L’arène futuriste fait allusion à l’histoire maritime d’Al Wakrah. 9/17 Le thème de la navigation traverse également l’intérieur du stade: des vagues dans les gradins, des poutres courbes rappellent la coque d’un navire. 10/17 Education City Stadium à Doha (capacité: 40 000): En raison de la situation centrale du stade dans le quartier, il devrait rester un endroit populaire pour la communauté même après la Coupe du monde. 11/17 Au moins 20% des matériaux utilisés pour le projet de stade proviennent de sources durables. 12/17 Stade international Khalifa de Doha (capacité: 40 000): Ce stade existait déjà, il n’a été que renouvelé. Il est considéré comme le stade le plus célèbre du Qatar. 13/17 Un nouvel étage a créé un espace supplémentaire pour 12 000 ventilateurs et la façade a également été renouvelée. De plus, il y a maintenant un éclairage LED et des phares numériques à l’intérieur. 14/17 Stade emblématique de Lusail à Lusail (capacité: 86 250): La conception est basée sur des bols et des navires qui ont été utilisés dans tout le Moyen-Orient pendant des siècles. 15/17 Le Qatar est particulièrement fier du toit. «La façade élaborée du stade est couronnée par un toit fait de matériaux soigneusement sélectionnés, qui fournit de l’ombre et en même temps permet juste la bonne quantité de lumière du soleil», dit-il. 16/17 Stade Ras Abu Aboud à Doha (capacité: 40 000): Il est construit à partir de conteneurs d’expédition et d’éléments en acier qui rappellent le port voisin et la longue histoire maritime de Doha. 17/17 Cela devrait également réduire les coûts de l’arène. Mais ça a l’air très rustique, n’est-ce pas?

Gianni Infantino: procédure pénale ouverte en Suisse

La semaine dernière, le Tribunal administratif fédéral de Saint-Gall a déclaré que Lauber « avait délibérément dénoncé le mensonge dans les enquêtes de l’autorité de contrôle du parquet fédéral et dissimulé délibérément la troisième rencontre avec le président de la FIFA Infantino. Cela confirme ainsi la grave violation de ses obligations officielles et de loyauté. Point ». Sur ce, le procureur fédéral très controversé a démissionné. Néanmoins, l’enquêteur spécial Keller a officiellement ouvert jeudi une procédure pénale contre Lauber, Infantino et d’autres pour abus de pouvoir, violation du secret officiel et favoritisme, ainsi que pour avoir instigué ces faits.

Le prédécesseur très critiqué d’Infantino, Sepp Blatter, n’avait pu occuper ses fonctions que 13 jours en 2015 avant d’être également suspendu par la commission d’éthique de la FIFA en raison d’un acte d’accusation – qui n’a ouvert la voie qu’à Infantino. « L’affaire est claire », a déclaré Blatter: « Désormais, la commission d’éthique de la FIFA doit également engager des poursuites contre Gianni Infantino et le suspendre. »

Mais la plupart des observateurs s’attendent à ce qu’Infantino, qui, comme prévu, a rejeté toutes les allégations, puisse à nouveau sortir la tête de la boucle cette fois. La FIFA souligne qu’une interdiction en cas de poursuites pénales n’entre plus automatiquement en vigueur. Apparemment, à la demande d’Infantino, le code d’éthique a été modifié en conséquence en une disposition facultative. L’enquêteur en chef Claudia Rojas installé par le président peut également laisser le président en fonction – ce que les initiés supposent.

Gianni Infantino: Le scandale s’allonge

Le dossier du scandale Infantino, qui s’est accumulé en seulement quatre ans et demi, s’allonge de plus en plus et ne peut être reproduit qu’incomplètement ici:

Privatflüge: Infantino a utilisé un avion privé au moins trois fois de manière inappropriée. Une fois, il s’est envolé pour une audience avec le pape, une autre fois il a utilisé la machine d’un oligarque russe. La dernière fois qu’il a loué son train, c’était en avril 2017 Süddeutscher Zeitung un avion charter à six chiffres pour revenir en Europe après un congrès au Suriname un jour plus tôt. La raison pour laquelle le chef de la conformité de la FIFA qu’il a nommé était une réunion urgente avec le président de l’UEFA Alexander Ceferin le lendemain, mais il a été prouvé que cela n’a pas eu lieu.

Infantino a utilisé un avion privé au moins trois fois de manière inappropriée. Une fois, il s’est envolé pour une audience avec le pape, une autre fois il a utilisé la machine d’un oligarque russe. La dernière fois qu’il a loué son train, c’était en avril 2017 un avion charter à six chiffres pour revenir en Europe après un congrès au Suriname un jour plus tôt. La raison pour laquelle le chef de la conformité de la FIFA qu’il a nommé était une réunion urgente avec le président de l’UEFA Alexander Ceferin le lendemain, mais il a été prouvé que cela n’a pas eu lieu. Népotisme: Comme Blatter, Infantino, lancé par l’UEFA, s’est vite rendu compte que le moyen le plus simple d’obtenir des majorités pour sa réélection était en Asie, en Afrique et en Amérique. Il a remporté l’élection principalement en promettant d’augmenter le nombre de participants à la Coupe du monde de 32 à 48 et de doubler les paiements d’aide aux associations membres. Beaucoup de ces paiements sont proches de la corruption des électeurs électoraux parce que l’argent n’arrive presque jamais à la base et de nombreux fonctionnaires ont été accusés de gain personnel. C’était la même chose que sous Blatter, a déclaré le délégué ougandais lors du congrès de l’année dernière: « Il suffit de remplir beaucoup de formulaires avant de pouvoir obtenir son argent. »

Comme Blatter, Infantino, lancé par l’UEFA, s’est vite rendu compte que le moyen le plus simple d’obtenir des majorités pour sa réélection était en Asie, en Afrique et en Amérique. Il a remporté l’élection principalement en promettant d’augmenter le nombre de participants à la Coupe du monde de 32 à 48 et de doubler les paiements d’aide aux associations membres. Beaucoup de ces paiements sont proches de la corruption des électeurs électoraux parce que l’argent n’arrive presque jamais à la base et de nombreux fonctionnaires ont été accusés de gain personnel. C’était la même chose que sous Blatter, a déclaré le délégué ougandais lors du congrès de l’année dernière: « Il suffit de remplir beaucoup de formulaires avant de pouvoir obtenir son argent. » Règle unique: Infantino avait en fait annoncé qu’il remettrait les affaires courantes au secrétaire général après son élection et n’est maintenant officiellement qu’une sorte de président du conseil de surveillance. Cependant, la sénégalaise Fatma Samoura, qui était auparavant totalement inexpérimentée dans le football, est une PDG de sa grâce qui prend des décisions pour Infantino. Cette image correspond également au fait qu’en 2019, il a été réélu non pas par vote secret, mais par acclamation. Une opposition qui mérite son nom reste à craindre en raison de l’approbation en dehors de l’Europe et de l’apparence parfois farfelue des représentants de l’UEFA.

Infantino avait en fait annoncé qu’il remettrait les affaires courantes au secrétaire général après son élection et n’est maintenant officiellement qu’une sorte de président du conseil de surveillance. Cependant, la sénégalaise Fatma Samoura, qui était auparavant totalement inexpérimentée dans le football, est une PDG de sa grâce qui prend des décisions pour Infantino. Cette image correspond également au fait qu’en 2019, il a été réélu non pas par vote secret, mais par acclamation. Une opposition qui mérite son nom reste à craindre en raison de l’approbation en dehors de l’Europe et de l’apparence parfois farfelue des représentants de l’UEFA. Éliminez les critiques: Le plus dangereux serait Infantino devenu un comité d’éthique indépendant, qui a déjà suspendu Blatter, Michel Platini puis le secrétaire général Jérôme Valcke. Cependant, le nouveau patron a déresponsabilisé le comité quelques semaines après son élection, de sorte que le président de la conformité, Domenico Scala, a démissionné avec résignation. Et un an plus tard, Infantino a également destitué les principaux responsables du comité d’éthique, le juge allemand Hans-Joachim Eckert, l’enquêteur en chef Cornel Borbely de Suisse et l’ancien avocat de New York Michael Garcia. Celles-ci auraient dû faire de lui et des membres de son conseil des «otages», aurait-il déclaré en interne – ce qu’il a nié publiquement. Eckert a déclaré que son expulsion « signifiait la fin du processus de réforme à la FIFA ». La nomination de la nouvelle responsable du comité d’éthique, la juge administrative colombienne Claudia Rojas, que les initiés qualifient de peu méfiante, en est également la preuve.

Le plus dangereux serait Infantino devenu un comité d’éthique indépendant, qui a déjà suspendu Blatter, Michel Platini puis le secrétaire général Jérôme Valcke. Cependant, le nouveau patron a déresponsabilisé le comité quelques semaines après son élection, de sorte que le président de la conformité, Domenico Scala, a démissionné avec résignation. Et un an plus tard, Infantino a également destitué les principaux responsables du comité d’éthique, le juge allemand Hans-Joachim Eckert, l’enquêteur en chef Cornel Borbely de Suisse et l’ancien avocat de New York Michael Garcia. Celles-ci auraient dû faire de lui et des membres de son conseil des «otages», aurait-il déclaré en interne – ce qu’il a nié publiquement. Eckert a déclaré que son expulsion « signifiait la fin du processus de réforme à la FIFA ». La nomination de la nouvelle responsable du comité d’éthique, la juge administrative colombienne Claudia Rojas, que les initiés qualifient de peu méfiante, en est également la preuve. © imago images / Xinhua Maximisation des profits: Un argument principal des partisans d’Infantino est qu’il a dirigé l’association mondiale depuis les chiffres d’un rouge profond à la fin de l’ère Blatter. En fait, grâce à la Coupe du monde 2018, un bénéfice de plus d’un milliard de dollars a été réalisé, dont Infantino a promis à chacune des 211 associations membres au moins 6 millions de dollars. Une partie des gains est également liée à la dilution des compétitions, en particulier à l’extension de la Coupe du monde à 48 équipes, et à l’invention de nouveaux tournois lucratifs comme la Coupe du monde des clubs. Cependant, Infantino n’a pas obtenu son plus gros contrat (à ce jour): la vente de deux compétitions et de nombreux droits pour 25 milliards d’euros à un consortium douteux, dont le patron de la FIFA a gardé le secret auprès de ses collègues membres du conseil d’administration à ce jour. Il aurait planifié pour lui-même le poste hautement doté de PDG de la société.

Un argument principal des partisans d’Infantino est qu’il a dirigé l’association mondiale depuis les chiffres d’un rouge profond à la fin de l’ère Blatter. En fait, grâce à la Coupe du monde 2018, un bénéfice de plus d’un milliard de dollars a été réalisé, dont Infantino a promis à chacune des 211 associations membres au moins 6 millions de dollars. Une partie des gains est également liée à la dilution des compétitions, en particulier à l’extension de la Coupe du monde à 48 équipes, et à l’invention de nouveaux tournois lucratifs comme la Coupe du monde des clubs. Cependant, Infantino n’a pas obtenu son plus gros contrat (à ce jour): la vente de deux compétitions et de nombreux droits pour 25 milliards d’euros à un consortium douteux, dont le patron de la FIFA a gardé le secret auprès de ses collègues membres du conseil d’administration à ce jour. Il aurait planifié pour lui-même le poste hautement doté de PDG de la société. Crédibilité: Infantino n’a pas amélioré la misérable réputation de la FIFA, mais l’a plutôt battue davantage avec son comportement opaque et partiellement retiré. Des éloges mutuels avec des politiciens controversés comme Trump, Erdogan ou Poutine, dont il a reçu l’Ordre de l’amitié russe, façonnent cette image publique. Mais les faits documentés ci-dessus sont encore plus graves pour la perte d’image continue. C’est ainsi que l’expert anti-corruption Mark Pieth est arrivé à la conclusion: « Infantino va même au-delà de la dimension Blatter. »

Il n’est donc pas surprenant que le titulaire de 18 ans, Blatter, soit désormais l’un des critiques les plus vifs de son successeur, même si les deux sont si similaires. Mais peut-être que le joueur de 84 ans spécule également sur un retour.

Il pourrait reprendre le relais après son interdiction de six ans par la commission d’éthique de la FIFA l’année prochaine. Cela ne ferait probablement pas une grande différence.

FIFA: tous les présidents en un coup d’œil depuis 1978