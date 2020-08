Quelqu’un a ajouté un sabre laser à l’échec de l’épée virale X-Men d’Oliva Munn, et je ne peux pas détourner le regard

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

C’est un moment unique pour les grandes franchises comme Guerres des étoiles et X Men. Avec la saga Skywalker derrière nous, on ne sait pas exactement quand la propriété reviendra sur grand écran. Et maintenant que Disney a acquis 20th Century Fox, les cinéphiles se demandent si / quand des mutants rejoindront le MCU. X-Men: Apocalypse L’actrice Olivia Munn a récemment sorti son épée Psylocke à la maison, ce qui a abouti à une vidéo hilarante et désastreuse. Et si le clip n’était pas assez délicieux, quelqu’un a ajouté un sabre laser aux images pour faire bonne mesure et un croisement génial.