Final Fantasy IX a 20 ans aujourd’hui

Le jeu de rôle classique PlayStation, Final Fantasy IX, fête aujourd’hui son 20e anniversaire – un sombre rappel au personnel de Push Square de notre âge. Le titre immaculé de Squaresoft a été lancé au Japon le 7 juillet 2000, et si vous êtes à la recherche d’une charmante aventure au tour par tour, Final Fantasy IX tient toujours ici en 2020.

Beaucoup de fans de Final Fantasy vous diront que c’est l’une des meilleures entrées de la série bien-aimée – sinon les mieux – et nous sommes enclins à être d’accord. Les personnages, le monde et les mécanismes de jeu s’unissent pour créer un voyage vraiment mémorable. Et bien sûr, le titre présente l’une des meilleures partitions musicales que nous ayons jamais entendues.

Et avec cela, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Final Fantasy IX. Tient-il une place spéciale dans votre cœur? Kidnappez une princesse dans la section des commentaires ci-dessous.