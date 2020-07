La série est en cours de préparation à partir du roman sur le méchant de Sherlock Holmes, le professeur Moriarty: Le chien des D’Urbervilles

Divertissement de terrain de jeu producteur de Petites femmes et Howards End déménage sur le territoire de SHerlock Holmes, développer une adaptation du roman par Kim Newman, professeur Moriarty: Le chien des D’Urbervilles.

Le producteur de Colin Callender, qui a également produit King Lear et The Dresser, il a opté pour le roman, écrit par le critique de cinéma et auteur britannique. Vous le développez pour le petit écran après que Titan Books l’a publié en 2011.

Professeur Moriarty: Le chien d’Urberville fait semblant d’être la mémoire du colonel Sebastian Moran, le lieutenant de confiance de l’ennemi de Sherlock Holmes, le professeur Moriarty. Racontez l’histoire du génie criminel rusé et rusé Moriarty et les violents, politiquement incorrects et libertins Moran, qui gère le crime dans Londres, qui possède la police et d’autres criminels.

La petite histoire présente le couple comme le miroir sombre de Holmes, récemment joué par Benedict Cumberbatch dans la série BBC One Sherlock, et son assistant, el Dr Watson. Ils ont des aventures qui font écho aux fameux cas du détective.

Homme nouveau, qui a écrit plusieurs autres romans, dont Anno Dracula et le roman Doctor Who Time and Relative, ont également écrit Ghastly Beyond Belief: The science fiction and fantasy quote book along with American Gods author Neil Gaiman

Homme nouveau m’a dit: « Je peux maintenant annoncer que mon roman Professeur Moriarty: Le chien de l’Urberville est en cours de développement en tant que projet télévisé complet sur Playground Entertainment. Les premiers jours encore et aucun autre détail n’est disponible. «

Date limite