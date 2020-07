Samsung Galaxy Watch 3 émerge dans les photos en direct et les promotions

La Samsung Galaxy Watch 3 a fait surface en photos en direct d’un régulateur taïwanais.

Les animations promotionnelles ont également fourni un aperçu clair de la montre intelligente.

La Galaxy Watch 3 de Samsung est peut-être l’un des secrets matériels les moins bien gardés cet été.

Pour commencer, des photos en direct de la smartwatch de nouvelle génération ont émergé du NCC de Taiwan (via The_Tech_Guy et MySmartPrice) dans les documents de certification. Ils confirment largement ce que vous attendez – ce sera une évolution subtile de la conception originale de la montre Galaxy qui tourne autour de tailles de boîtier 41 mm et 45 mm légèrement plus petites, avec une charge sans fil lorsque vous avez besoin d’une recharge. Un boîtier en acier inoxydable argenté est exposé ici, mais de l’acier noir et du titane sont également attendus.

Simultanément, le célèbre fournisseur de fuites Evan Blass a obtenu ce qui semble être une animation promotionnelle pour la Galaxy Watch 3. Le clip offre un aperçu de certains des cadrans de la montre pour les prochains bracelets, et présente des caractéristiques communes comme les appels, la messagerie et la musique.

pic.twitter.com/GaxyEajiUs – Evan Blass (@evleaks) 7 juillet 2020

On ne sait toujours pas quand la nouvelle smartwatch arrivera. Un rapport a vu la Watch 3 arriver dès juillet, mais Samsung a pris l’habitude de dévoiler de nouvelles montres en août ces dernières années. Entre la certification et les fuites, il est évident qu’un début officiel se rapproche au moins.

