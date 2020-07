Ferez-vous bientôt le ménage en Bundesliga? Le Real Madrid en pourparlers avec le Bayer Leverkusen

Le club de Bundesliga Bayer Leverkusen est selon les informations de SPOX et Goal en pourparlers avec le champion espagnol Real Madrid à propos d’un accord de prêt du joyau offensif Reinier.

Avec l’équipe royale, on espère plus de pratique de jeu à haut niveau pour le jeune talentueux, qui ne s’est engagé qu’en janvier pour environ 30 millions d’euros. Il ne devrait pas encore faire partie de l’équipe première lors de la prochaine saison dans la capitale espagnole. De plus, en raison de Vinicius Junior, Eder Militao et Rodrygo, il n’y a pas d’autre place dans l’équipe de l’entraîneur Zinedine Zidane pour un joueur non européen.

Jusqu’à présent, Reinier a été utilisé trois fois pour la Castilla, l’équipe royale des jeunes talents. Il a immédiatement obtenu deux hits et un modèle. Son contrat court jusqu’en 2026. Auparavant, le Brésilien jouait pour Fluminense dans son pays d’origine. Reinier a été utilisé 14 fois pour remporter le titre du club de Rio de Janeiro en 2019.

La position traditionnelle de Reinier est le milieu offensif. Là, il pourrait prendre la place de Kai Havertz au Werkself s’il quitte le club cet été.

Havertz et le meilleur club anglais du Chelsea FC ont, selon les informations de SPOX et Goal a déjà entamé des discussions concrètes sur un transfert. Le joueur de 21 ans aurait également décidé de déménager à Stamford Bridge.