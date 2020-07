Le plan promotionnel T-Mobile propose quatre lignes pour 25 $ chacune avec 5G incluse

T-Mobile propose un plan promotionnel qui offre quatre lignes pour 25 $ chacune, avec 5G incluse.

Les clients existants peuvent obtenir le Galaxy A71 gratuitement ou à moitié sur un Galaxy S20.

Cela pourrait encourager les clients Sprint à rester abonnés.

T-Mobile marque la fin de la marque Sprint en lançant un plan promotionnel qui pourrait vous séduire si vous êtes particulièrement soucieux des coûts.

Le nouveau plan introduit est disponible à partir du 24 juillet et fournit quatre lignes sur T-Mobile Essentials pour 25 $ par mois (plus les taxes et les frais) si vous configurez le paiement automatique, avec les données 5G incluses. Cela s’applique aux clients nouveaux et existants. Les lignes supplémentaires coûtent 20 $ chacune, jusqu’à six lignes. La promotion ne durera qu’un «temps limité», bien que T-Mobile n’ait pas dit quand elle se terminerait.

Si vous avez besoin de nouveaux téléphones en même temps, vous pouvez ajouter un Galaxy A71 à chaque ligne pour 5 $ de plus par mois.

Vous n’êtes pas coincé non plus si vous préférez conserver votre plan actuel. Le même jour, les clients de T-Mobile et Sprint peuvent obtenir un Galaxy A71 gratuitement ou la moitié du prix d’un Galaxy S20 s’ils proposent tous les deux un échange et acceptent deux ans de crédits de facture.

Sans surprise, T-Mobile a revendiqué un avantage de prix sur ses concurrents. Il a noté que les frais supplémentaires illimités d’AT & T coûtaient 40 $ par mois pour quatre lignes, tandis que Verizon (avertissement: cet auteur écrit également pour Verizon Engadget) propose un plan Do More Unlimited pour 45 $ par ligne sur quatre lignes. C’est une comparaison juste lorsque vous avez besoin de ces tarifs pour obtenir des données 5G, mais il convient de noter que vous pouvez payer 35 $ par ligne sur les deux rivaux si vous êtes satisfait des données LTE.

Il n’est pas choquant que T-Mobile fasse une offre limitée dans le temps comme celle-ci. Le transporteur souhaite garder les clients Sprint qui viennent de perdre leur service 5G, et une combinaison de plans et d’appareils à faible coût pourrait les empêcher de sauter sur des concurrents. Cela pourrait également temporairement plaire aux régulateurs inquiets que T-Mobile augmente les prix maintenant que Sprint n’est plus une menace. Le problème, bien sûr, est que T-Mobile pourrait augmenter les prix une fois la fusion bien établie.

