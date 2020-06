FC Schalke 04 – Bayer 04 Leverkusen 1-1: Leverkusen sauve un point important dans la course de Ligue des Champions contre les jeunes forts de Schalke

Le Bayer Leverkusen a raté des points importants dans la course aux places en Ligue des champions au club de crise de Schalke 04. Le finaliste de la Coupe DFB n’a pas dépassé un 1-1 (0-0) dans les Royal Blues, sans victoire depuis cinq mois. Bien que les Rhinelands aient dépassé le Borussia Mönchengladbach à la quatrième place, ils ont raté l’occasion de se démarquer plus clairement.

Une pénalité controversée de Daniel Caligiuri après que des preuves vidéo (51e) aient donné l’avantage aux hôtes. Le défenseur du Bayer Edmond Tapsoba a sauté le ballon sur une défense ratée. Juan Miranda (81 ans) a fourni à l’égalisation tardive un but contre son camp.

« L’équipe a montré ce qu’est Schalke. Tout le monde s’entraide, c’est le seul moyen de traverser la crise », a déclaré le buteur Caligiuri. Ciel. Concernant la peine douteuse, il a déclaré: « Je suis heureux que la chance soit de notre côté. Lorsque l’assistant vidéo répond, je suppose que c’était la main ».

Leverkusen Sven Bender a certainement exprimé des doutes sur la décision de pénalité (« Cela n’a pas facilité le jeu pour nous. Il peut aussi donner un corner »), mais a également souligné: « Nous n’avons certainement pas eu notre meilleure journée. »

Schalke n’a pas gagné pour la 13e fois consécutive pour la première fois de son histoire en Bundesliga, mais a été nettement amélioré par rapport aux performances décevantes des derniers mois – malgré des problèmes de personnel considérables.

FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen: les voix

David Wagner (entraîneur Schalke 04): « Au final, c’était un résultat qui était juste. Nous avions relativement peu de possession, c’était clair contre une équipe comme Leverkusen. Mais nous avions des chances. Je suis vraiment d’accord avec ce que les garçons ont investi et comment ils se sont battus. Nous doivent se tenir ensemble et se battre en équipe, c’était une autre étape aujourd’hui après le match à Berlin, ce qui montre que malgré les résultats, malgré les difficultés que nous avons eues pendant trois ou quatre mois, cette équipe est solidaire et essaie de rendre les choses impossibles possibles . «

Peter Bosz (entraîneur du Bayer Leverkusen): « Nous avons eu très peu d’occasions, nous avons mal joué en possession du ballon. Nous avons eu tellement de pertes de balle faciles. Je n’ai pas vu le penalty du banc. Après le match nul 1-1, nous avons joué pour la victoire, malheureusement ce n’était pas suffisant. . Mais peut-être que ce point est toujours important à la fin. «

Schalke 04 avec le dernier alignement contre Bayer Leverkusen

Les mineurs ont commencé avec le dernier contingent, un total de dix joueurs blessés manquaient. « J’ai arrêté de compter », a déclaré l’entraîneur David Wagner chez Sky. Enfin, l’attaquant Benito Raman a signé dimanche des problèmes de dos. Le joueur des moins de 19 ans, Can Bozdogan, a fait ses débuts en Bundesliga. L’entraîneur du Bayer Peter Bosz était passé à 3: 0 en demi-finale de la Coupe DFB à 1. FC Saarbrücken et a ramené la jeune star Kai Havertz dans la première équipe après des problèmes musculaires et Nadiem Amiri.

Schalke a commencé étonnamment courageux, a attaqué tôt et a également obtenu sa première chance de marquer: le gardien du Bayer Lukas Hradecky a dévié un tir de l’attaquant de Weston McKennie, Ahmed Kutucu a raté de peu le but au deuxième set. Leverkusen semblait initialement surpris, il a fallu attendre la 23e minute pour que Lucas Alario se dirige pour la première fois vers le danger devant le but de Schalke.

Chargement



Bayer Leverkusen récompensé pour une phase finale solide

Après une bonne demi-heure, l’aspirant à la Ligue des champions prend de plus en plus le dessus, la meilleure qualité individuelle entre en jeu, mais Havertz n’est pas encore en mouvement. Surtout dans le dernier tiers, il n’y avait pas de simplicité dans les actions offensives.

Même après la pause, Schalke est resté plus agressif, Leverkusen a trop joué, raté le train jusqu’au but. Ce n’est qu’après le 0: 1 que les attaques sont devenues plus déterminées, la défense du Gelsenkirchener a eu plus de travail. Contrairement aux jeux précédents, Schalke a reçu un soutien vocal de l’extérieur: les instructions, les acclamations et les applaudissements des joueurs remplaçants ne pouvaient pas être ignorés. Cependant, avec l’augmentation du temps de jeu, Leverkusen a augmenté la pression – et a été récompensé tard.

FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen: la composition de l’équipe

Schalke: Nübel – Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda – Caligiuri (88th Hofmann), McKennie, Schöpf, Bozdogan (69th Becker) – Boujellab (89th Mercan), Kutucu (73rd Gregoritsch). – Formateur: Wagner

Leverkusen: Hradecky – Weiser, Tapsoba, Sven Bender, Wendell – Demirbay (74th Paulinho), Aranguiz (85th Baumgartlinger) – Havertz (70th Volland), Amiri (70th Sinkgraven), Diaby – Alario. – Formateur: Bosz