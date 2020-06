La star de l’AFL, Eddie Betts, souligne la nécessité d’éradiquer le racisme après avoir révélé des abus racistes plus vils

Après que l’AFL ait fait son retour tant attendu ce week-end, le vétéran de Carlton, Eddie Betts, a rappelé aux gens le racisme affreux auquel il est toujours confronté.

Avec les équipes de l’AFL prenant un genou avant-match en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter et l’injustice à laquelle sont confrontés les Australiens autochtones, Betts a donné matière à réflexion à ceux qui doutaient encore de la raison de ces gestes dénonçant le racisme.

Betts a publié de nouveaux abus qu’il avait reçus ce week-end, soulignant le racisme qui sévit toujours en Australie. Une attaque raciste vile et flagrante contre Betts sur Twitter a dépeint le triple All-Australian comme un chimpanzé.

« Si, à tout moment, quelqu’un se demande pourquoi nous travaillons si dur pour attirer l’attention sur l’importance d’éradiquer le racisme, c’est ça », a déclaré Betts sur Instagram.

« Si jamais il y a eu un moment où notre concentration sur cela doit continuer plus que jamais, c’est maintenant.

« Nous avons chacun une responsabilité envers nous-mêmes et envers les autres. Continuer à écouter. Apprendre. Eduquer.

« L’ignorer, c’est faire partie du problème, le dénoncer, c’est faire partie de la solution. »

L’AFL et la communauté sportive australienne au sens large se sont ralliés à Betts et ont soutenu son plaidoyer pour mettre fin au racisme.

« La première semaine de retour et nos joueurs autochtones sont déjà vilipendés », a déclaré le patron de l’AFL Players Association, Paul Marsh, sur Twitter, critiquant l’abus de Betts.

« Ce message est odieux et dégoûtant et tellement triste. Il n’y a pas de place dans la société pour le racisme. »

Eddie Betts des Blues en action (Getty)

La star de l’aubépine Chad Wingard a répondu au message de Betts en citant sarcastiquement ceux qui affirment qu’il n’y a pas de racisme en Australie. Wingard a également déclaré que de tels abus étaient subis par les joueurs non blancs « chaque semaine ».

« L’éducation est la clé. Ce n’est pas suffisant! Avec toujours mon frère. C’est hebdomadaire et c’est assez », a-t-il dit.

Nova Peris, le premier aborigène australien à remporter une médaille d’or olympique, a exhorté l’AFL et Essendon à faire un exemple de l’utilisateur de Twitter qui se moquait de Betts s’il était membre du club. On ne sait pas s’ils sont en fait membres des Bombers.

« Oui, nous appelons tous à l’action. Ne rien faire et garder le silence ne fait que tolérer ce comportement odieux », a déclaré Peris sur Twitter.

« L’éradication du racisme doit être systémique. Chaque niveau doit appeler cela s — out. »

Lundi matin, Carlton a publié un message similaire à Betts sur Twitter, montrant son soutien au petit attaquant de 33 ans.

Malheureusement, Betts a été la cible constante d’abus racistes tout au long de sa carrière de 318 matchs dans la Ligue américaine de football à Carlton et Adélaïde, mais il a toujours utilisé son statut dans le jeu pour faire honte à un tel comportement et encourager le changement.

Il est également un ardent défenseur de la communauté autochtone et a poussé l’AFL à s’attaquer aux problèmes de racisme systémique.

Betts demande aux fans de pardonner

Au cours de l’expérience AFLX de l’année dernière, Betts a été qualifié de « singe » dans un commentaire de fan sur un compte AFL.

En 2018, une photo innocente avec un jeune fan de Fremantle a fait la une des journaux en raison d’un autre commentaire raciste de « singe ».

En 2017, un fan de Port Adélaïde a été interdit par le club après avoir qualifié Betts de « singe » et lui avoir dit de « retourner au zoo où lui et sa famille appartiennent ».

Et juste sept mois plus tôt, une banane avait été lancée sur Betts par un membre de Power pendant un match. Le ventilateur a ensuite été condamné à une amende par SA Police et a présenté des excuses à l’étoile de Crows.