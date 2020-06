Voici tous les détails sur « The Rising of the Shield Hero » Season-2

– – –

Mises à jour de la saison 2 de The Rising of the Shield Hero:

Ceci est une série de roman léger japonais. Il est écrit par Aneko Yusagi. Il est publié dans le nouveau site généré par les utilisateurs Shōsetsuka ni Narō. La série est publiée sous forme de roman Web. Il est publié par Media Factory. Il présente des illustrations de Seira Minami. Environ vingt-deux volumes ont été publiés jusqu’au 25 juin 2019.

The Rising of the Shield Hero Saison 2 Date de sortie

Cette série a également été adaptée en une série de mangas par Aiya Kyū. Il est publié par Media Factory. Jusqu’au 7 avril 2020, quinze volumes ont été publiés. Il est également publié en Amérique du Nord par One Peace Books.

Le principal est que la nouvelle série est également adaptée en tant que série télévisée animée produite par. Kinema Citrus. La première saison a été diffusée de janvier à juin 2019. Les deuxième et troisième saisons sont également annoncées. L’anime est très célèbre et a reçu de très bonnes critiques de la part des critiques.

Mises à jour sur la saison 2 de The Rising Of The Shield Hero

La saison précédente, vous avez vu un garçon du nom de Naofumi Lwatani. Il était un héros cardinal de la terre envoyé pour lutter contre les espèces exotiques. Certains des autres héros sont Glass et L Arc qui viennent d’autres mondes. Chacun des héros a sa propre arme de signature.

La première saison a reçu de très bonnes critiques dans le monde entier et a connu un grand succès commercial. Donc, cet anime est très rentable pour les créateurs.

Casting et histoire de la saison 2

L’histoire continuera d’où la saison 2 s’est terminée. Si vous avez vu la première saison, vous savez que la saison 1 s’est terminée avec de nombreux cliffhangers. Les fans attendent tôt pour la prochaine saison pour clarifier tous leurs doutes. La saison aura pour casting Kaito Ishikawa (Naofumi Iwatami), Asami Seto (Rapthalia) et Rina Hidaka (Filo). Ce sont les acteurs originaux de l’anime. Vous pouvez également voir de nouveaux personnages rejoindre la nouvelle saison.

Il n’y a pas d’annonce officielle sur la date de sortie de The Rising of The Shield Hero Season-2. Mais vous pouvez vous y attendre tôt ou

mi-2020. Les fabricants ont confirmé que la production avait commencé. Les fabricants affirment qu’ils sortiront à la fin de cette année 2020, mais en raison du coronavirus, toute la production a été arrêtée, il y aura donc un retard dans les dates de sortie.

D’ici là, vous pouvez regarder la saison 1 de The Rising of The Shield Hero sur Crunchyroll. Comme la série est sous licence Crunchyroll.

Bon visionnage!!

