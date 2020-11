FC Bayern – Joshua Kimmich sur le doute: « J’ai eu des difficultés quand Ancelotti était là »

Joshua Kimmich du FC Bayern Munich a révélé qu’il était en proie au doute pendant que l’entraîneur Carlo Ancelotti était en fonction. « Au Bayern, j’ai également connu une phase difficile lorsque Carlo était là », a déclaré Kimmich Podcast du FC Bayern.

Le milieu de terrain a expliqué: « Avant cela, j’ai eu une très bonne première année avec Pep. Je suis arrivé en deuxième division et j’étais joueur national à la fin de la saison. J’ai fait un grand pas là-bas. Avec Carlo, je devais revenir en ligne. Et puis vous avez des jours où vous rentrez chez vous en voiture et vous vous demandez: « Est-ce suffisant? Votre qualité est-elle suffisante pour jouer au Bayern Munich? » «

En général, il y a toujours « des phases dans lesquelles vous doutez de vous », a déclaré Kimmich. « Même maintenant, lorsque vous gagnez la Ligue des champions, vous avez des matchs où vous ne jouez pas si bien vous-même et vous pensez: » Il faut aller mieux là-bas. Cela ne peut pas être « ».

Kimmich est désormais l’un des joueurs réguliers incontestés des champions du record d’Allemagne. La saison dernière, il a remporté le triple du championnat, la Coupe DFB et la Ligue des champions avec le FCB, avant que les Supercoupes d’Europe et d’Allemagne ne se rendent également à Munich cet été.

Le week-end dernier, le joueur national s’est blessé au ménisque lors du duel de haut niveau avec le Borussia Dortmund, ce qui devrait le mettre hors de combat en janvier de l’année prochaine.