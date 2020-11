Kylie Minogue s’ouvre sur son diagnostic de cancer: «  La terre a glissé de son axe  »

2020-11-12 20:00:05

Kylie Minogue avait l’impression que «la terre avait glissé de son axe» lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer en 2005.

Kylie Minogue avait l’impression que «la terre avait glissé hors de son axe» lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer.

La chanteuse de 52 ans a lutté contre un cancer du sein en 2005 et a subi une tumorectomie et une chimiothérapie avant d’être déclarée sans cancer en février 2006.

Et maintenant, la chanteuse de «Magic» se souvient avoir été «dans un état second» après avoir reçu le diagnostic, ce qui l’a amenée à «tout voir différemment».

Elle a dit: « C’est comme si la terre avait en quelque sorte glissé de son axe. Vous voyez tout différemment.

« Je me souviens avoir eu mon diagnostic, mais le monde ne savait pas. J’étais avec mon frère et mon petit ami à l’époque – nous étions tous dans un état second et sommes allés dans un café. Le serveur du café était comme, ‘Hé , comment vas-tu aujourd’hui?’ Nous avons juste dit de manière robotique: « Bien, merci » et à ce moment-là, j’ai juste pensé: vous ne savez vraiment pas ce que quelqu’un traverse. Je pensais que la même personne d’ici demain verra les nouvelles et dira: » Oh mon Dieu, elle était ici hier, et nous ne savions pas. »

Kylie a également déclaré que son diagnostic avait provoqué un «énorme changement» dans sa vie, ce qui l’avait obligée à «s’adapter» à une «nouvelle normalité», tout comme celles affectées par la pandémie actuelle de coronavirus.

Elle a ajouté: «C’est un énorme changement, et c’est avant et après. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de gens qui parlent d’une nouvelle normalité, mais je pense qu’après le cancer ou tout autre incident ou maladie qui change la vie, il faut s’adapter.

Après ses propres années difficiles et la crise sanitaire actuelle, Kylie espère maintenant que les gens pourront trouver «autant de bons moments que possible» dans la vie.

Elle a déclaré au magazine People: « La vie est une série de défis et vous visez à vivre autant de bons moments que possible. À ce stade de ma vie, j’ai vraiment l’impression que la vie est juste faite de moments, et plus il y a de moments qui peuvent être bons, essayez de reconnaître que c’était un bon moment. Parce que tout vient à vous, bon et mauvais. «

Mots clés: Kylie Minogue, retour au flux