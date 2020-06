Fast and furious 9 : Une intrigue dans la famille ?

Fast and Furious saga a toujours eu le mot en F au centre : la famille. Mais là où Dominic Toretto (Vin Diesel) et son équipe soutiennent généralement la famille jusqu’à la fin. Fast and Furious 9, officiellement intitulé F9 va bouleverser la donne.

Dans l’un des rebondissements du nouveau trailer de Fast and Furious 9, John Cena est révélé comme jouant le frère de Dom, perdu depuis longtemps et, surtout, méchant. Oui, Jakob Toretto s’est rangé du côté du grand méchant Cypher (un Charlize Theron de retour), et on peut dire que Dom est assez furieux à ce sujet.

Une autre histoire de famille dans Fast and furious 9 selon Vin Diesel

« Le thème avec lequel nous avons joué jusqu’à présent est la famille que l’on crée avec des gens de tous horizons, la famille qui n’est pas de sang », explique la star Vin Diesel dans le magazine Total Film, dans son nouveau long métrage de couverture. « Ce qui rend l’histoire de Fast 9 si fascinante, c’est la façon dont ce concept altruiste pourrait négliger la famille définie par le sang. C’est là que va cette histoire ».

« Chaque membre possède un ensemble distinct de compétences… »

« Jakob est un peu solitaire », dit Cena à Total Film dans sa première interview officielle sur le changement de rôle. « En étant un peu solitaire, il doit acquérir toutes les compétences nécessaires. Il est doué pour la conduite de performance, pour le combat, pour l’espionnage et les tactiques secrètes. Vous voyez comment fonctionne la famille Fast. Chaque membre possède un ensemble distinct de compétences, et c’est pourquoi ils peuvent rendre l’impossible possible. Jakob possède toutes ces compétences, ce qui fait de lui une menace insurmontable ».