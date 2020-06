Marvel studios : Pourrait-on savoir l’intrigue d’Avengers 5 ?

Les films Avengers ont eu un tel succès pour Marvel qu’il est difficile d’imaginer qu’il n’y ait pas un Avengers 5, alors nous avons mis nos chapeaux de spéculateur pour deviner ce que pourrait être un nouveau film d’équipe.

Thor Odinson a renoncé au titre de roi d’Asgard dans Avengers : Fin de la partie, transmettant ce manteau et cette responsabilité à Valkyrie avant de rejoindre les Gardiens de la Galaxie dans leur prochain voyage. Nous savons que le Dieu du tonnerre apparaîtra prochainement dans Thor : Love and Thunder, le quatrième volet de sa série de films Marvel en solo. Cependant, maintenant que Valkyrie dirige les derniers Asgardiens et que Jane Foster est en train de devenir le puissant Thor, il est possible que Love and Thunder soit le chant du cygne de Thor. Cela pourrait également signifier qu’il ne figurera pas du tout dans Avengers 5, ce qui ouvre des possibilités très intéressantes.

Une nouvelle liste de personnages devra probablement mise dans Avengers 5

Avengers Endgame a rassemblé tous les héros du MCU pour vaincre le vilain Thanos. Mais lorsque Marvel a présenté ses plans pour la prochaine série de films, une autre équipe massive ne figurait pas au programme. Nous savons que la phase quatre introduira le multivers d’une manière qui pourrait changer le jeu. Cela pourrait ouvrir la voie à Avengers 5, qui s’attaquera à l’histoire de Secret Wars, sans doute la plus grande entreprise de l’histoire de la bande dessinée de Marvel. Ce croisement ambitieux pourrait ouvrir la voie au retour de certains personnages bien-aimés, même après que leur histoire semble avoir pris fin.

Date de sortie d’Avengers 5 : Quand peut-on s’attendre à le voir ?

Il n’y a pas de date de sortie confirmée pour un nouveau film d’Avengers actuellement. Dans une nouvelle interview avec CinemaBlend, Trinh Tran, producteur de Marvel, dont l’engagement dans le studio remonte à Iron Man de 2008, a déclaré que ce serait un « rêve » de recréer le succès que le studio a connu avec les deux méga-films, Avengers : Infinity War (2018) et Avengers : Endgame (2019). Les mots de Tran impliquent fortement que Marvel ne peut pas simplement faire un autre grand film demain ; il faut vraiment du temps et une production constante pour que le pari soit payant.