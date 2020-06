Duplex : L’IA de google peut appeler les restos et faire votre réservation

La vie devient plus facile avec Duplex. Google utilise cette intelligence artificielle pour faire des réservations de restaurant pour vous, ou des rendez-vous chez votre coiffeur.

Lors de la conférence Google I/O 2018, on peut dire sans risque de se tromper que le Google Duplex : la fonction qui permet à l’assistant Google d’appeler les restaurants et de faire des réservations en votre nom a volé la vedette. Après avoir été initialement disponible exclusivement pour les téléphones Pixel de Google, le Duplex est maintenant déployé sur tous les appareils Android et iOS.

Duplex peut fonctionner avec tous les appareils

Si vous consultez le site d’assistance de Google My Business Help, vous constaterez que la page « Appareils pris en charge » est désormais répertoriée :

Appareils Android fonctionnant avec la version 5.0 ou plus récente.

iPhones avec l’assistant Google installé.

Duplex est actuellement en service dans 43 États des États-Unis, et on peut confirmer qu’il fonctionne à la fois sur les Galaxy S10 et sur les iPhone XS.

Comment utiliser le Duplex ?

Pour utiliser le Duplex, vous pouvez commencer par faire une réservation de type « Hey Google, fais-moi une réservation de restaurant ». À partir de là, vous sélectionnerez le restaurant que vous voulez, le nombre de personnes qui doivent figurer sur la réservation, l’heure à laquelle vous voulez la réserver, etc. L’assistant Google confirmera ensuite tous ces détails avec vous, appellera le restaurant, puis ajoutera la réservation à votre calendrier.