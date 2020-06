– – –

Facebook peut produire des publicités plus transparentes et permettre aux utilisateurs de voir combien les candidats paient.

Facebook lancera cet été un centre d’information sur le vote sur les packs Facebook et Instagram pour aider 4 millions d’Américains à s’inscrire.

les États-Unis devraient également faire face à une élection présidentielle l’année dernière.

Mais c’est juste la main qui nous a été distribuée.

et dans le cas où les scènes que vous avez vues sur votre téléviseur et votre écran d’ordinateur. n’a pas été clair, à chaque élection, du fédéral au quartier.

Mais aussi essentiel qu’il soit d’être un électeur instruit, les années électorales apportent également des publicités politiques.

et personne ne vous en voudra si vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les éviter.

Si vous faites partie du milliard de personnes qui évaluent Facebook ou Instagram chaque jour.

vous redoutez probablement déjà la hausse inévitable des publicités politiques.

Pourtant, dans le cadre de ses préparatifs pour les élections américaines de 2020.

Facebook déploie une toute nouvelle fonctionnalité qui permettra aux gens de «repousser tout dilemme sociétal.

annonces électorales ou politiques de candidats, de super PAC ou d’autres organisations qui ont la clause de non-responsabilité gouvernementale «Payé par» à ce sujet.

»Depuis Naomi Gleit, vice-présidente de la gestion des produits et de l’impact social chez Facebook, explique dans un blog;

vous pouvez le faire sur Facebook ou Instagram en interagissant directement avec une annonce à caractère politique ou social.

qui apparaît dans votre flux ou en accédant au menu des paramètres de l’annonce sur l’une ou l’autre des plates-formes et en modifiant vos préférences en matière de sujet d’annonce.

Cet attribut sera déployé pour tout le monde en Amérique au cours des prochaines semaines.

et certaines personnes vont commencer à le voir maintenant.

Facebook a également l’intention de fournir l’attribut à plus de pays où il pourra le faire après cet automne.

Facebook prend également des mesures supplémentaires pour rendre les publicités plus transparentes.

Facebook is giving you the option to deactivate political ads

Pour commencer, la clause de non-responsabilité politique «Payé par» se penchera sur les publicités politiques et sociales.

qui sont partagés sur les profils des consommateurs ou affichés sur une page afin que tous ceux qui le voient sauront d’où il vient.

Deuxièmement, Facebook ajoute une nouvelle fonctionnalité à la bibliothèque d’annonces qui permet à quiconque de suivre les dépenses publicitaires pour les courses à la Chambre et au Sénat et les campagnes présidentielles.

Au-delà des nouvelles fonctionnalités et mises à jour,

L’objectif de Facebook est d’aider 4 millions d’Américains à s’inscrire pour voter en 2020, soit le double du total estimé en 2016 et 2018.

Pour ce faire, Facebook mettra un nouveau centre d’information sur le vote au sommet de chaque flux Facebook et Instagram cet été.

y compris des déclarations du gouvernement électoral local, des conseils sur l’inscription, des informations sur les bulletins de vote par correspondance et bien plus encore.

