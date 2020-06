Lancement d’une nouvelle BMW X5 d’entrée de gamme en Inde

BMW a lancé une nouvelle variante d’entrée de gamme 30d xDrive SportX du X5 en Inde qui est Rs 8 lakh moins cher que la variante xLine au prix de quelques fonctionnalités de fantaisie. C’est aussi un peu moins bling.

BMW a lancé une nouvelle variante d’entrée de gamme dans la gamme X5 en Inde, appelée SportX. La nouvelle variante BMW X5 SportX a été au prix de Rs 74.90 lakh (ex-showroom, Inde) et elle remplace la précédente version Sport qui a été interrompue il y a quelque temps. La nouvelle garniture SportX abaisse également le prix d’entrée dans la gamme X5 où les 30d xLine et 40i M Sport sont au prix de Rs 82,90 lakh et Rs 84,40 lakh, respectivement. Alors, qu’est-ce qui rend cette nouvelle variante 30d SportX Rs 8 lakh moins chère que la 30d xLine? Découvrons-le.

La variante SportX a bien sûr une liste de fonctionnalités beaucoup plus courte que la variante xLine. Il passe à côté de quelques accessoires de fantaisie comme la suspension pneumatique, les phares laser, la caméra à 360 degrés, la clé d’affichage de BMW, le système de son surround Harman Kardon, la fonction de mémoire du siège du passager avant et la commande de lancement. Cependant, il n’est pas complètement nu et est livré assez décemment.

Les caractéristiques à bord de la variante SportX incluent une suspension adaptative, deux écrans de 12,3 pouces pour l’infodivertissement et l’instrumentation, un régulateur de vitesse, un toit ouvrant panoramique, des phares à LED, des sièges avant à commande électrique avec mémoire du conducteur, une climatisation à quatre zones, une caméra de recul, et plus encore. Il existe également des différences visuelles clés à l’extérieur grâce auxquelles vous pouvez distinguer cette variante d’entrée de gamme du reste du pack. Les plus remarquables sont les petites roues de 19 pouces au lieu des roues de 20 pouces de la variante xLine.

La variante SportX est également beaucoup moins bling que les variantes de plus haut niveau car beaucoup de chrome sur le profil avant et latéral du SUV a été remplacé par une garniture noir brillant. À l’intérieur, la variante SportX reçoit différents inserts en bois et rembourrage. Sous le capot, la variante SportX est cependant identique à la variante xLine. Il est propulsé par le même moteur diesel six cylindres en ligne de 3,0 litres qui a produit 265 ch et 620 Nm de couple maximal. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports et la puissance est envoyée aux quatre roues via le système de transmission intégrale xDrive de BMW.

Il s’avère que le nouveau X5 xDrive30d SportX d’entrée de gamme de BMW a un concurrent direct dans la Mercedes-Benz GLE 300d. Ce dernier est au prix de Rs 73,3 lakh (ex-showroom) et ils sont également très comparables en termes de taille et d’équipement. Cependant, il faut mentionner que la Mercedes GLE 300d est propulsée par un moteur diesel à quatre cylindres où la BMW a le dessus sur six cylindres.