Bell Bottom: Akshay Kumar pour romancer cette actrice de «guerre»

Akshay Kumar a un minou plein cette année aussi. Le Khiladi Kumar qui a dominé le box-office en 2019 est prêt à faire de même cette année. Il a le drame de flic de Rohit Shetty Sooryavanshi dans son minou. Ensuite, Laxxmi Bomb, Prithviraaj et le thriller d’espionnage Bell Backside. L’acteur est prêt pour un couplage récent dans ses films suivants. Akshay Kumar a sélectionné quelques visages récents pour ses prochaines initiatives.

Selon les rumeurs les plus récentes, il est prêt à faire l’amour avec l’actrice de Hrithik Roshan et Tiger Shroff avec « Struggle » dans le thriller d’espionnage « Bell Backside ».

Comme l’a révélé un approvisionnement de Mumbai Mirror, « Le script exigeait un jumelage récent, Vaani a été signé chaque semaine dans le passé et est heureux pour le tournage avec Akshay. Ce n’est pas le rôle principal féminin, juste quelques scènes romantiques et quelques chansons. Elle interprète le conjoint d’Akshay et fait partie intégrante du récit.«

L’offre supplémentaire ajouté, « L’évaluation des regards se fera plus près du tournage. La reconnaissance commencera dès que les restrictions de voyage à la suite de l’épidémie de coronavirus seront assouplies. La main-d’œuvre travaille actuellement dans le sens de recréer la décennie des années 80 avec des scénographes et une main-d’œuvre de résultats visibles. «

L’histoire de Bell Backside est impressionnée par de vraies occasions et est écrite par Aseem Arora et Pervez Shaikhand. Il est présenté comme un thriller d’espionnage vraiment haut de gamme. Akshay Kumar représentera probablement un avatar en aucun cas vu plus tôt que l’avatar dans le film.

«Bell Backside» est dirigé par Ranjit M Tewari et devrait être lancé le 2 avril 2021.

