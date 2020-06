Surface horizontale officielle d’images PlayStation 5 en ligne

Une image officielle (illustrée ci-dessus) de la console PlayStation 5 allongée à plat sur le côté a fait surface en ligne. La version du lecteur de disque «standard» et l’édition numérique sont présentes dans l’image. Maintenant, au lieu d’un routeur, la PS5 ressemble plus à un Portail tourelle renversée sur le côté. Le design abstrait parvient néanmoins à impressionner.

Cette imagerie a d’abord commencé à faire le tour grâce à un post sur Reddit. Selon Gematsu, l’image peut provenir d’un serveur Amazon. Au moment de la rédaction, le lien vers le serveur du détaillant présente toujours l’image en question. Cela confirme en outre que, bien qu’elle soit révélée dans un affichage vertical et vertical, la PS5 pourra également s’asseoir horizontalement, alors ne vous inquiétez pas si votre centre de divertissement ne prend pas en charge les consoles verticales. Vous devrez simplement vous assurer que vous disposez d’environ 15 pouces d’espace côte à côte pour l’adapter.

Sony a présenté son matériel PlayStation 5 il y a près d’une semaine lors de la diffusion de «The Future of Gaming». Certains des périphériques ont également été présentés, y compris un nouveau casque sans fil, une télécommande multimédia et une caméra HD. Les détails des prix sur tous les points ci-dessus restent pour l’instant inconnus, et Sony a déclaré qu’il se concentre sur la «valeur» plutôt que sur l’atterrissage à un prix spécifique.

En plus de présenter la console elle-même, le flux de la semaine dernière a également présenté une multitude de révélations de jeux. Des goûts de Horizon interdit à l’Ouest aux Indes telles que Kena: Pont des esprits, il semble que les deux premières années pour la prochaine génération seront assez spéciales.

Au-delà des informations sur les prix et la date de sortie, de nombreuses questions se posent encore sur PS5. Par exemple, un rapport a été publié plus tôt ce matin sur les mises à jour gratuites des jeux PS4 vers PS5. Apparemment, Sony laissera ces décisions à la discrétion des éditeurs tiers. Cependant, il n’existe actuellement aucun mot sur la façon dont Sony abordera l’initiative avec ses propres exclusivités de première partie.

Le fabricant de la console prévoit de sortir la PlayStation 5 à une date non précisée cette saison des fêtes.

[Source: Reddit, Gematsu]