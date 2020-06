F is for Family sur Netflix : retour sur la saison 3

Le 12 juin dernier, la série d’animations pour adultes « F is for Family » a vu son quatrième opus débarquer sur les écrans. Pour bien comprendre cette suite, voici le flash-back des précédentes aventures de la famille Murphy.

C’est à travers ses différents personnages et épisodes que la série soulève de manière originale les divers problèmes de la société. Elle traite par exemple du chômage, de l’éducation en déclin, du racisme ou encore de l’inégalité entre les sexes. Le réalisateur de F is for Family peut remercier l’équipe vocale composée par Bill Burr, Sam Rockwell, Laura Dern et Justin Long. Les amateurs du métrage comique ont pu découvrir la quatrième saison de leur série préférée vendredi dernier. Avant d’entrer dans le vif de cette quatrième saison, il est toujours avisé de connaitre certains détails de la saison 3 pour mieux comprendre la suite.

Au cœur de la famille Murphy

F is for Family est une série animée produite par l’acteur Vince Vaughn. Si cette animation replonge les téléspectateurs dans les années 1970 aux États-Unis, elle relate plus précisément du quotidien de la famille Murphy dans une ambiance satirique. Elle tourne autour de la vie d’un foyer dirigé par Franck Murphy, un homme colérique, raciste et homophobe. Au côté de Franck, il y a son épouse, Sue, une femme qui fait tout son possible pour ne pas se lasser de son rôle de mère au foyer. Franck et Sue sont parents de trois enfants qui ont grandi dans une société ultra patriarcale. Cette famille dysfonctionnelle a un voisin, Vic, qui mène une tout autre vie avec son côté hippie et ses soirées plutôt arrosées.

Rétrospective de la saison 3

Les fans de cette série animée satirique avaient pu constater l’arrivée d’une nouvelle famille dans la saison 3. Les Murphy ont désormais dans leur voisinage les Stevenson, avec Chet et son épouse vietnamienne Nguyen-Nguyen. Franck souhaite alors établir un fort lien d’amitié avec Chet Stevenson. Quant à Sue, la nouvelle et future maman veut liquider rapidement le Multistensile, son invention, auprès des ménagères du quartier. Elle fait également son possible pour dénoncer le comportement excessif de Chet envers sa femme à son mari.

Du côté des enfants, Bill tombe amoureux de Bridget, la petite sœur du garçon qui le martyrise. Il décide alors de fuguer avec elle, mais Bridget le quitte au dernier moment. Les Murphy tentent par tous les moyens de retrouver Bill. La famille de Franck se retrouve alors plus unie que jamais. La fin de la saison 3 montre l’arrivée du père de Franck qui vient s’installer chez eux. Cet évènement sonne le début de nouveaux problèmes pour la famille. La suite est à voir dans la saison 4.