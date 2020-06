WWE Backlash 2020 Live Stream: montre en ligne, carte, date et heure de début

– – –

Le meilleur? Maintenant? Oui, les flux en direct de WWE Backlash 2020 sont ici, afin que nous puissions savoir si la WWE a réussi à mâcher. Oui, la WWE a augmenté les enjeux jusqu’à un certain point où le match à venir a été éclipsé en se moquant de la WWE pour ses revendications.

Oui, lorsque Charly Caruso a rapporté que Edge contre Randy Orton dans Backlash – un match en simple d’une seule chute qui est simple – obtient l’occasion que nous avons tous eu la même réponse. « Que se passe-t-il? »

Une grande partie de l’hilarité inhérente à ce match est que Randy Orton n’a pas eu de compétition de jeu de l’année depuis des années (si jamais), et le match Last Man Standing de la paire à WrestleMania 36 n’était pas génial, ni même fermé.

Cela a été dit; nous aimerions être surpris. Et la paire a fait de son mieux (le jeu est déjà enregistré) pour s’assurer qu’elle est excellente. WWE Backstage amène Bret Hart la semaine prochaine, et nous supposons qu’il ne le notera peut-être pas 10/10.

Ailleurs sur la carte, nos yeux sont attirés par Andrade vers le bouclier du championnat américain Apollo Crews. Le retrait de Paul Heyman de son poste de directeur exécutif de Raw nous préoccupe principalement. La poussée des équipages pourrait s’arrêter.

Carte WWE Backlash 2020

Edge contre Randy Orton

Drew McIntyre (c) contre Bobby Lashley – Match de championnat de la WWE

Braun Strowman (c) contre The Miz & John Morrison – Universal Championship Handicap Match

Asuka (c) contre Nia Jax – Match de championnat féminin brutJeff Hardy contre Sheamus

Bayley & Sasha Banks (c) contre Alexa Bliss & Nikki Cross contre The IIconics – Match par équipe à trois menaces pour le titre par équipe féminin

Apollo Crews (c) contre Andrade – Match de championnat des États-Unis Nos sélections sont marquées en gras.

Pour voir WWE Backlash 2020 en ligne à l’aide d’un VPN

Bien que le réseau WWE (plus d’informations ci-dessous) soit largement disponible et assez abordable, si vous êtes loin de chez vous et que vous vous connectez au Wi-Fi public pour diffuser le PPV (ce que j’ai fait du Royaume-Uni, entre autres), vous pourriez voulez vérifier un VPN. Vous utilisez ce réseau pour réduire l’utilisation des données; cependant, il ouvre toute action non sécurisée, et un réseau privé virtuel masquera vos activités Internet.

Le VPN est ExpressVPN. Il répond aux exigences VPN de la majorité des consommateurs, offrant une compatibilité exceptionnelle avec la plupart des appareils et des vitesses de connexion.

ExpressVPN peut accéder à plus de 3 000 serveurs répartis sur 160 sites dans 94 pays. Le service est effectué lors de nos tests, et nous avons découvert un service client réactif.

Flux WWE Backlash 2020 via le réseau WWE

Il n’y a qu’une seule façon d’observer. Faites démarrer le réseau WWE alors que la pré-émission a commencé!

Le réseau WWE, qui coûte 9,99 $ et comprend un essai gratuit d’un mois pour les nouveaux lecteurs, est le meilleur endroit pour regarder Backlash 2020. Presque partout, 1 mois de leur prix WWE Network 18 pour cent jusqu’à un PPV standard (WWE poussé PPV pendant la saison de WrestleMania, mais ils ont calmé cette langue pour le MITB).

