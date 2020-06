Toyota Etios et Hyundai Creta dans un accident de front

Toyota Etios et la Hyundai Creta de pré-génération sont impliquées dans un accident tête à tête. Voir l’impact et vous pourriez être choqué par les résultats.

Voici un accident impliquant un Toyota Etios et un ancien Hyundai Creta. C’était un accident de tête à tête et vers la fin, vous pouvez voir que c’est la faute du pilote Etios. Ici, vous pouvez voir la qualité de construction des deux voitures, mais elles ont toutes deux subi des dommages très importants.

Ainsi, le conducteur d’Etios a accéléré et cela aussi, dans le mauvais sens. Le conducteur de la Creta allait normalement mais ne pouvait pas repérer les Etios à venir. Jusqu’au moment où celui-ci en a été alerté, l’accident s’est produit. La police a réservé le chauffeur d’Etios et sera passible d’une amende majeure, entraînant probablement la suspension du permis.

En parlant de l’impact sur Creta, la voiture a réussi à basculer et a été retrouvée de cette façon. On dirait que le point de l’accident sur Creta était vers le phare afin qu’il bascule. La partie avant, y compris les phares côté conducteur, le pare-brise, le capot, les roues en alliage et les ailes, sont tous si endommagés qu’ils sont irréparables. Le côté passager et la calandre sont toujours intacts.

Le montant A a été endommagé du côté conducteur, tout comme le toit. Heureusement, les portes ont absorbé l’impact et assurent la sécurité des passagers. Ils ont juste reçu quelques ecchymoses sur la main et les épaules, mais sinon ils ont marché en toute sécurité. De l’arrière, le capot vient d’être secoué en dehors de l’impact mais sinon, reste inchangé.

Passant à l’Etios, il a également reçu un impact similaire. Le côté conducteur a été complètement endommagé et les pneus ont éclaté. Une chose très intéressante est que vous ne pouvez pas voir de dommages sur les portes ou vers le coffre. Même le capot et la calandre ne sont pas si endommagés et sont toujours intacts. Cela nous indique la cote de sécurité élevée qu’Etios offre.





Même les passagers de Toyota Etios étaient en sécurité et se sont échappés avec des blessures mineures. Alors que l’Etios a reçu une cote de sécurité de 4 étoiles dans le test de collision NCAP mondial, la Creta, conforme aux spécifications de l’Inde, n’a pas traversé cela. Bien que, dans les tests latins NCAP, la version identique de la Creta aux spécifications indiennes avec deux airbags ait traversé le crash et marqué 4 étoiles.