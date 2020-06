Huawei Mate 30 Pro : prix imbattable de 647 € sur Amazon

Lors de son arrivée en France, le Huawei Mate 30 Pro coûtait 1099 €. Une réduction de 41 % sur ce modèle est actuellement proposée par Amazon.

Il s’agit de l’un des modèles les plus récents de la marque. En termes de caractéristiques techniques, le Huawei Mate 30 Pro propose ce qu’il y a de mieux sur le marché. Ayant fait son apparition sur le marché français il y a quelques mois, ce modèle était commercialisé à 1099 €. Amazon, le met actuellement en vente avec un prix nettement inférieur, soit de 647 €. Avec un prix aussi attractif, il y a aura certainement une rupture de stock très prochainement.

Un modèle qui ne profite pas des services Google Play

À l’instar de tous les modèles récents de la marque, le Huawei Mate 30 Pro ne bénéficie pas des services Google Play. Une situation qui a été occasionnée par le conflit qui oppose les États-Unis avec l’entreprise chinoise. La marque a tout de même trouvé une alternative à ce problème en mettant en place l’AppGallery, le propre store de la marque qui s’est grandement amélioré depuis la mise sur le marché du Huawei Mate 30 Pro.

La quasi-totalité des applications présentes sur le marché est téléchargeable depuis cette plateforme directement ou à l’aide des APK. Il s’agit d’un smartphone qui est spécialement dédié aux utilisateurs d’Android. Pour les connaisseurs, le Huawei Mate 30 Pro est un modèle presque parfait.

Les caractéristiques du Huawei Mate 30 Pro

Dans le cas de figure où la marque chinoise n’avait pas de problème avec les États-Unis, Huawei Mate 30 Pro aurait très probablement été le meilleur smartphone de l’année 2020. Ce modèle dispose entre autres d’un Soc Kirin 990 associé à une mémoire vive de 8 Go. Il s’agit du smartphone le plus puissant de la marque sorti sur le marché. En promotion chez Amazon, ce smartphone a de nombreux atouts à son actif.

Il bénéficie d’un design aux lignes très fines. Le Huawei Mate 30 Pro dispose également d’un superbe écran OLED de 6,53 pouces. La présence d’une encoche à la place de la reconnaissance faciale est tout de même à remarquer. Le modèle est également muni d’une batterie de 4 500 mAh. Cela est une preuve suffisante de son endurance. Il est compatible avec une charge sans fil et une charge rapide de 40 W. En ce qui concerne le stockage, il dispose d’une mémoire interne de 256 Go. Il est encore possible d’ajouter une carte Nano SD si vous voulez augmenter sa capacité de stockage.

Côté photo et vidéo, à l’instar des modèles Huawei depuis le P20, le Huawei Mate 30 Pro se positionne parmi les meilleures du marché. Il est équipé à l’arrière de quatre capteurs de 40 Mpx ouvrant à f/1.6, un zoom x3 de 8 Mpx qui ouvre à f/2.4, d’un ultra grand-angle de 40 Mpx ainsi que d’un capteur ToF. Sa caméra frontale est de 32 Mpx avec une ouverture f/2.0 et un ToF.

La vente flash concernant le Huawei Mate 30 Pro chez Amazon peut être de courte durée. L’acheteur bénéficiera de la livraison gratuite et des SAV de Huawei France étant donné que le modèle est vendu en direct par Amazon.