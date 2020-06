F is For Family Season 4 Review: Cast, Intrigue, Storylines et tout ce que nous reconnaissons jusqu’à présent à ce sujet?

– – –

‘F Is For Family’ Date de sortie de la saison 4F is For Family devrait sortir sur Netflix le 12 juin 2020. Netflix a déclaré ouvertement le retour de l’exposition en 2019, 2 mois après la sortie de la saison 3 qui notifie en fait une fortune à propos de les montants de l ‘exposition.

« F Is For Family » Saison 4: Bande-annonce

Dans la bande-annonce, nous apercevons un personnage récent qui arrive dans la famille, le père de Frank, Bill, qui vient de voir le jour après 18 ans. Frank ne souhaite certainement pas être comme si sa pop avait besoin de lui pour se tenir à l’écart de sa nation. Sue est sollicitée pour sa grossesse et donne lieu au transfert de Frank aux cours de Lamaze. Les enfants ont traversé leurs difficultés gâchées, découragés par le mariage décevant de leurs parents, Kevin faisant un effort dans sa longue entreprise, Maureen s’occupant de l’école et Bill essayant de jouer au hockey.

« F Is For Family » Saison 4: Tout ce que nous comprenons jusqu’à présent?

L’exposition a tourné autour de la personnalité principale et de sa nation établie dans les banlieues des années 1970 en Amérique. Frank Murphy, un père de famille délicat et affreux, qui est en outre un ancien combattant de la guerre de Corée, avec un peuple de 5 personnes dans sa famille qui entretient des controverses et parviennent finalement en même temps. Frank a blessé les sentiments à l’aéroport où il opère et n’est pas satisfait de son style de vie, de ses regards et de ses enfants irrespectueux. Qui fume un bol et pousse Sue (la femme de Frank) dans la folie, que nous regardons en fin de compte se demander si une maman à plein temps en vaut la peine.

La saison supplémentaire a traité des difficultés supplémentaires de la famille Murphy et de leurs défis particuliers. Avec eux, tentant de faire des efforts supplémentaires alors que Frank sacrifie son travail, et les enfants se coordonnant en rebelles contre leur propre maison, manipulant avec un currier et d’autres adolescents dans leur vitalité.

Lors de la troisième saison, Frank assiste Chet, son voisin qui lui fait croire de tromper sa femme. Alors que Sue se débat avec ses notions pour développer quelque chose de spectacle. L’histoire tourne autour de la façon dont leur mariage se détériore à peine, Frank ne voulant pas comprendre leur problème, mais essayant à l’heure actuelle de reconstruire des aspects pour sa femme enceinte. La saison est en outre une lentille dans les moments sombres et la discrimination à l’encontre des sociétés de jeunesse qui s’y sont contenus.

