Reality Z : la nouveauté de Netflix

La plateforme de streaming change son catalogue chaque semaine. Pour le grand plaisir des fans de série d’horreur, Netflix a mis en ligne Reality Z le 10 juin dernier.

Pour satisfaire les amateurs de séries pleines de surprises et de frayeurs, le géant du streaming a choisi de mettre dans son catalogue de nouveautés la nouvelle série brésilienne adaptée de « Dead Set », une réalisation britannique de Charlie Brooker diffusée en 2008. Il s’agit en quelque sorte d’un métrage qui relate des aventures d’un groupe de participants à Olimpo, une émission de téléréalité locale. Reality Z est donc un de ces mélanges de genres télévisuels quotidiens qui met en scène des personnalités célèbres.

Mésaventures des participants

L’histoire se déroule à Rio. Les participants d’Olimpo, la fameuse émission de téléréalité brésilienne où les candidats se mettent dans la peau des personnages de la mythologie grecque, sont confrontés à des zombies alors qu’ils tournaient tranquillement leur célèbre prime. En effet, une épidémie vient de se déclencher à l’extérieur des studios de l’émission et les habitants de la ville se transforment progressivement en morts-vivants après s’être dévorés entre eux. Les participants auront ainsi comme dernier rempart le plateau de tournage du programme, bien sécurisé et suréquipé en nouvelles technologies. C’est par ailleurs dedans qu’ils seront amenés à comprendre peu à peu la situation.

« Le danger n’est pas là où ils le croient »

Reality Z est un rendez-vous à ne pas manquer quotidiennement pour les grands fans de la téléréalité brésilienne. Par ailleurs, la série compte offrir une belle place à l’humour et à l’horreur. La plateforme de diffusion promet des surprises aux candidats, mais aussi aux téléspectateurs. Le géant Netflix a en effet été clair en proposant un résumé de ce programme. Il précise que « le danger n’est pas là où ils le croient ». Loin des ambiances connues du film traditionnel « Shaun of the Dead », de la fameuse série « The Walking Dead » ou encore du célèbre jeu vidéo « The Last of Us », Reality Z offre une tout autre dimension à explorer.