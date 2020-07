Excuses et controverses expliquées – .

Hashinshin a été banni de Twitch après avoir prétendument soigné des mineurs. Il a depuis répondu sur Twitter.

De plus en plus d’enfants aspirent à devenir des joueurs professionnels.

Gamer a rejoint les rangs de rockstar, acteur et astronaute lorsqu’il s’agit de professions que beaucoup souhaitent exercer dès leur plus jeune âge.

En effet, beaucoup affirment que les joueurs sont les nouvelles rockstars.

La scène a tellement changé à l’ère des médias sociaux et il y a tellement de personnalités du jeu qui se vantent d’un immense public. D’un autre côté, la controverse peut voir votre statut anéanti du jour au lendemain.

Pour League of Legends fans, Hashinshin est un peu un nom familier. Néanmoins, une mise à jour récente concernant de longues allégations a choqué la communauté des joueurs…

League Of Legends Quand la saison 10 commence-t-elle tout ce que vous devez savoir (Riot Games)

Hashinshin banni de Twitch

Tel que rapporté par Dot Esports, Twitch a interdit le streamer de League of Legends Robert Brotz (Hashinshin) à la suite d’informations selon lesquelles il aurait soigné un jeune de 15 ans.

Win note également que plusieurs femmes ont parlé de leurs expériences avec Hashinshin, affirmant qu’il leur avait parlé de manière inappropriée lorsqu’elles étaient mineures.

Cependant, il a par la suite abordé les allégations dans une vidéo YouTube en faisant valoir que les comptes rendus étaient faux; il a également affirmé que certaines des captures d’écran, etc., avaient été retouchées.

League of Legends pro Maya «Caltys» Henckel a ensuite partagé son histoire, mettant en lumière le comportement de Hashinshin et en offrant des preuves, décrites sous la forme d’un document Google.

Vous pouvez lire le document qui est inclus dans le tweet ci-dessous:

Le joueur professionnel a confirmé l’interdiction sur Twitter et a offert un point de vue personnel sur l’actualité [see below tweet].

Il a écrit:

« C’est suffisant. Je gagnerai le pardon. Mettez-moi toute la haine que vous pouvez rassembler, soyez juste prêt à me voir plus tard et dites que j’ai mérité votre pardon. Je n’en veux à aucun de vous pour tout ce que vous dites maintenant… C’est une interdiction permanente indéfinie. Oui. J’ai commencé à regretter d’avoir donné mon argent, mais je sais que les gens en avaient besoin à l’époque. Je vais trouver quelque chose, je suis doué pour ça. Jusque-là, je survis. Vous allez recommencer à me détester dans votre équipe un jour.

Il s’est également excusé auprès des fans dans le fil, écrivant: «Je suis désolé pour tous mes fans que j’ai laissés tomber, j’ai engagé une conversation inappropriée avec des adolescentes. Ce n’est pas ce que je veux être, et même si j’ai déjà fait de nombreux progrès pour m’améliorer en tant que personne, je vais continuer à m’améliorer à l’avenir… »

Vous pouvez consulter le fil Twitter complet ici.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

C’est une interdiction permanente indéfinie. Oui. J’ai commencé à regretter d’avoir donné mon argent, mais je sais que les gens en avaient besoin à l’époque. Je vais trouver quelque chose, je suis doué pour ça. Jusque-là, je survis. Vous allez recommencer à me détester dans votre équipe un jour. – hashinshin (@Hashinshin) 22 juillet 2020

Controverse Twitch

The Verge rapporte qu’il y a eu un problème permanent concernant l’inconduite et le comportement des streamers Twitch.

Ils incluent qu’un article de Medium a répertorié plus de 60 personnes accusées d’inconduite et que de nombreux cas comprennent des accusations de plus d’une personne.

Dot Esports a également cité l’interdiction de SayNoRage – un Destin 2 streamer – à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle.

Dans d’autres nouvelles, est-ce que le short de cette femme l’a bannie du gymnase?

Partager : Tweet