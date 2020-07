«  La que se avecina  » se renouvelle pour une saison 13 qui déplacera les personnages dans un nouveau bâtiment

* En développement

Après de nombreuses rumeurs et allées et venues, l’avenir de «La que se avecina» s’est clarifié. La Le producteur Contubernio Films a été contraint de quitter les décors dans lesquels la série a été enregistrée en juin et Mediaset España a annoncé qu’avant août, elle déciderait si cela signifierait la fin de la fiction de quartier, si l’action se déroulerait dans un nouveau bâtiment ou si le Mirador de Montepinar serait recréé dans de nouveaux studios.

‘La que se avecina’ se renouvelle pour une 13e saison

Enfin et comme annoncé par son créateur et scénariste Alberto Caballero, la fiction de Telecinco a été renouvelé pour une 13e saison qui déplacera les personnages principaux dans un nouveau bâtiment et incorporera de nouveaux visages, les annonces de transfert sont donc attendues prochainement. Le tournage des nouveaux épisodes aura lieu tout au long de 2021.

‘Le peuple’ renouvelle aussi

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle que les adeptes des frères Caballero ont reçue ce jeudi. En plus du renouvellement de ‘La que se avecina’, Mediaset Espagne a décidé de donner également le feu vert à la troisième saison de « El pueblo », qui sera enregistré de la même manière en 2021. La fiction rurale a lancé sa deuxième saison sur Amazon Prime Video en février 2020 et n’a pas encore été diffusée par Telecinco. En parallèle, la fin de la saison 12 de ‘La que se avecina’ comprend un crossover entre les deux séries avec des personnages comme Enrique Pastor, Fermín, Coque et Antonio Recio visitant Peñafría.