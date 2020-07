Date de sortie de Netflix, distribution, bande-annonce, histoire attendue

– – – – – – Ares Season 2 est une série télévisée de drame d’horreur néerlandaise, créée par Pieter Kuijpers, Iris Otten et Sander van Meurs. La série met en vedette Jade Olieberg, Tobias Kersloot, Lisa Smit et Robin Boissevain. La série a été créée sur Netflix le 17 janvier 2020. Date de sortie d’Ares Saison 2: L’émission comprend une seule saison avec huit épisodes. L’émission n’a pas été officiellement confirmée pour une deuxième saison par Netflix. L’arrivée de la saison principale a fait une énorme base de fans en plus d’être l’une des émissions Netflix fructueuses. Il est donc normal que l’émission obtienne une deuxième saison par Netflix dans un proche avenir. On s’attend à ce que l’émission revienne en 2021. Bande-annonce d’Ares Saison 2 La bande-annonce de la saison 2 n’est pas encore sortie. Prémisse: La première série suit Rosa Steenwijk, étudiante en médecine de première année à Amsterdam. Elle rejoint la société étudiante secrète Ares et apprend lentement quelle est leur réalité. Distribution: Il n’y a pas de nouvelles officielles quant à savoir qui fera partie du casting de la saison 2, mais on s’attend à ce que tous les acteurs principaux de la saison 1 reviennent dans la saison 2 avec Jade Olieberg dans le rôle de Rosa Steenwijk, la principale protagoniste de la série. Les autres acteurs incluent Tobias Kersloot dans le rôle de Jacob Wessels, Lisa Smith dans le rôle de Carmen Zwanenbug. – – –

