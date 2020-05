Événement DC GENERATION, TROIS JOKERS ne sont pas sur le calendrier de sortie de DC

Crédit: Francis Manapul (DC)



Alors que DC reviendra à un calendrier de publication assez standard en juin 2020, deux projets qui ne figurent pas dans leur calendrier de sortie révisé pour ce mois-ci sont Geoff Johns et Jason Fabok. Batman: Trois Jokers et le premier numéro de l’éditeur Génération événement, sous-titré Age of Mysteries.

le Trois jokers lancement a été initialement sollicité pour le 17 juin, et avec le rattrapage de DC et le lancement Dark Knights: Death Metal en juin, son absence n’est pas si inattendue et un retour plus tard cet été est probable.

Génération est un animal légèrement différent.

Présenté comme «la charge vers l’avenir de DC» Generation One a été initialement sollicité (sans pochette) le long de Death Metal # 1 pour mai, et bien qu’il ait été officiellement annoncé juste avant comme un événement « mensuel » en cinq parties, Générations deux (sous-titré L’âge du métahumain) N’a pas été initialement sollicitée pour juin, DC refusant de commenter son absence à l’époque.

Sa sortie peut être compliquée par le fait que le lancement de l’événement était censé être précédé d’un spécial de la journée de la bande dessinée gratuite du 2 mai. Génération zéro: des dieux parmi nous, mais FCBD (comme il est largement connu) a bien sûr été annulé en raison de la crise des coronavirus et Diamond et les éditeurs participants n’ont pas annoncé leur intention de distribuer les titres créés pour l’événement.

Le statut du plein Génération événement, qui a été conçu par la confiance des écrivains (Brian Michael Bendis, Dan Jurgens, Andy Schmidt, Robert Venditti, Joshua Williamson) et des artistes (Doug Mahnke, Bryan Hitch, Mikel Janín, Ivan Reis, David Marquez, et plus), pourrait être encore plus compliqué que cela, cependant.

Le porte-parole le plus en vue de DC pour l’événement était l’ancien co-éditeur Dan DiDio, qui a quitté DC de manière inattendue fin février, un peu plus d’une semaine après Génération a été officiellement annoncé.

Newsarama a demandé des mises à jour sur Trois jokers et Génération de DC. Nous mettrons à jour cette histoire s’ils commentent.