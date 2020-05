/ Filmcast Ep. 566 – Mauvaise éducation – / Film

Au fur et à mesure que l’ordre d’abri sur place s’étend, David, Devindra et Jeff continuent de regarder du contenu en streaming. David loue l’éclat de Dave, l’original FX Hulu tandis que Devindra aime Never Have I Ever, le nouveau show Netflix créé par Mindy Kaling. Pour la revue de fonctionnalités, il a parlé de l’une des rares sorties de cette année – HBO Mauvaise éducation.

