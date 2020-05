– Publicité –



Euphoria Season 2: date de sortie et autres détails que vous devez connaître.

Le spectacle, Euphoria était toujours destiné à revenir pour leur deuxième saison. Le drame de HBO a été un énorme succès. Il s’agit d’une adaptation américaine d’une série israélienne du même nom, qui suit un groupe d’élèves du secondaire alors qu’ils s’attaquent à tout, de l’amour et de l’identité aux thèmes plus lourds tels que la drogue et le sexe.

La date de sortie de la saison 2 d’Euphoria

Il n’y a pas eu de mot de HBO sur quand pouvons-nous espérer la deuxième saison de l’émission Le pilote avait frappé les écrans américains en juin 2019, puis la première saison a atterri au Royaume-Uni le 6 août sur SkyAtlantic et NowTV.

Bien que le tournage de la deuxième saison était sur le point de commencer, toutes les mauvaises affaires ont depuis interrompu la production. Il n’y a pas encore d’informations sur la durée du retard.

The Cast Of Euphoria Saison 2

Le rôle principal de Zendaya sera de retour sous le nom de Rue. L’acteur a répondu au renouvellement de l’émission sur Twitter.

Et bien que nous n’ayons eu aucune confirmation officielle de la distribution, nous nous attendons à ce que ce lot la rejoigne: Jules (Hunter Schafer), Lexi (Maude Apatow), Fezco (Angus Cloud), Nate (Jacob Elordi), Cal (Eric Dane) , Maddy (Alexa Demie), Kat (Barbie Ferreira), (Christopher) Algee Smith et Cassie (Sydney Sweeney), Leslie (Nika King).

Euphoria Saison 2: Bande originale

La bande originale d’Euphoria s’avère aussi populaire que le spectacle lui-même. Et si vous avez également aimé la bande originale autant que le spectacle, il existe plusieurs listes de lecture non officielles sur Spotify. Apple Music a également sa propre liste de lecture ou vous pouvez également en tirer le meilleur parti sur Youtube lui-même.

Eh bien, c’est ça, les gars. Nous espérons que vous vous portez bien pendant cette quarantaine. Jusqu’à ce que restez à l’écoute pour plus de mises à jour. Nous serons très heureux de vous tenir au courant.

