Revue de jeu vidéo – Maneater

Shaun Munro critique Maneater…

Dans notre présent tentant, personne ne pourrait être blâmé d’avoir donné de «vrais» jeux avec des cartes comme Le dernier d’entre nous, partie II un peu d’une couchette large, leur destin et tristesse se révélant juste un peu trop relatable dans le moment actuel. Certains pourraient plutôt s’en remettre à des jeux de plateforme indépendants et exigeants, tandis que d’autres pourraient être tentés par le premier «RPG de requin» au monde ouvert – Maneater.

Bien que certains trouveront naturellement sa difficulté presque inexistante et sa répétition décevante, il s’agit très clairement d’un jeu qui ne prétend jamais être autre chose que ce qu’il est; un plaisir aéré et stupide qui ne restera pas longtemps avec vous, mais qui est un package agréablement relaxant pendant que vous y jouez.

Maneater incarne des joueurs dans le rôle d’un requin en quête de vengeance sur Scaly Pete, un chasseur de requins vedette de la télé-réalité qui avait précédemment tué leur mère. Au cas où cette seule phrase ne serait pas claire, le ton du jeu est agressivement stupide tout au long, souligné par la narration hilarante de Chris Parnell (Rick et Morty), qui intervient fréquemment pour laisser tomber des anecdotes excentriques, offrant de façon mémorable des recettes de nourriture à base de poisson et considérant à quel point les requins sont «débauchés» pour payer des amendes.

La boucle de jeu centrale est divisée en trois modes; l’exploration sous-marine, où vous pourrez vous régaler de la vie marine, trouver des objets de collection et débloquer des grottes qui vous permettent de vous améliorer; «Couteau» à la surface, en utilisant votre nageoire pour observer l’horizon et se déplacer plus rapidement dans l’eau; et terrestre, qui nécessite de faire le tour pour se régaler des résidents, combiné avec une plate-forme légère pour ramasser des objets de collection.

Bien qu’il s’agisse d’un jeu qui encourage les joueurs à déchirer les humains et les animaux, c’est un exercice étrangement relaxant, en grande partie parce que même à de faibles niveaux, le joueur se sent si capable tout au long. Le combat ne représente pas beaucoup plus que du spam sur le bouton d’attaque, et même les joueurs non qualifiés se retrouveront rarement avec un écran Game Over.

La mise à niveau est quant à elle d’une rapidité attrayante, et vous bénéficiez d’un ensemble cohérent d’améliorations, vous permettant d’augmenter vos statistiques et de vous équiper de capacités astucieuses, telles qu’une mâchoire électrique ou un exosquelette dur. Malgré Maneater »s cadre décontracté et à effort relativement faible, l’aspect transformation semble étonnamment bien pensé et est probablement l’aspect le mieux conçu de tout le jeu.

Bien que sur le surface (Désolé), Maneater pourrait ressembler à un RPG générique en monde ouvert avec un Mâchoires label a simplement giflé dessus – et à bien des égards, il l’est absolument – les développeurs Tripwire Interactive méritent des éloges pour avoir été à la chasse et ne pas avoir gonflé leur jeu avec des heures de gumph obligatoires.

La campagne de base peut être battue en environ six heures, et pour beaucoup, cela suffira certainement compte tenu de la boucle trop familière du jeu, qui s’aventure rarement au-delà de manger x nombre de poissons ou d’humains, de chasser des objets de collection et de combattre des personnages de boss. C’est un jeu conçu pour être rapide et sans frustration, même si vous faire mourir, vous réapparaîtrez dans votre grotte sans rien perdre. Mieux encore, tant que vous n’êtes pas au combat, vous pouvez utiliser des déplacements rapides pour passer rapidement entre les grottes.

Mais on ne peut pas sous-estimer à quel point presque tout est lâche et saccadé sur les mécanismes de base du jeu, et alors que beaucoup peuvent le trouver charmamment décalé, d’autres seront simplement irrités par cela. Le combat peut être très simple, mais ce qui passe pour le verrouillage ici est agaçant et glissant, et la caméra discordante passe entre les modes de couteau et sous-marin peut vous permettre de perdre facilement votre orientation.

Mais de loin la partie la plus frustrante du jeu est la manœuvre sur terre, qui dans ses pires moments approche Goat Simulator niveaux de maladresse douteusement intentionnelle. Heureusement, il y a très peu d’activités terrestres que le joueur doit accomplir pour réussir à travers l’expérience de la ligne principale.

Techniquement, Maneater est en attendant un effort compétent mais totalement banal; graphiquement, il se contente principalement d’être bien, mais il n’y a rien ici qui, au mieux, ne serait pas considéré comme une génération de dernière génération ou de génération actuelle en retard, même lorsqu’il est lu en résolution 4K.

C’est à peine laid, mais offre peu d’identité visuelle pour se distinguer dans l’arène du monde ouvert. En ce qui concerne le son, la narration hilarante susmentionnée porte la majeure partie du poids auditif et les effets sonores sont bien croquants, mais sinon il y a peu de choses qui collent vraiment avec le joueur.

Étaient Maneater pas un jeu complètement fou délibérément centré sur un requin vengeur, il serait beaucoup plus facile de le rejeter comme un moi générique aussi Grand Theft Auto clone, mais son absurdité unique lui permet de passer au-delà de son gameplay schématique et souvent bâclé. Encore une fois, certains peuvent trouver le manque choquant de difficulté à contredire – en particulier lors des rencontres de boss hilarement simples – mais si vous avez envie d’un jeu pour vous détendre sans réfléchir, vous pourriez certainement faire bien pire.

Cela dit, le prix de lancement élevé de 34,99 £ rend difficile la formulation d’une recommandation d’un jour, compte tenu de la brève expérience de base et du manque de valeur de rejeu. Néanmoins, il semble probable que Maneater gagnera lui-même un culte de fidèles fidèles, peu importe sa présentation et son exécution plutôt peu ambitieuses.

Maneater est un jeu qui connaît ses limites et arrive rapidement au point, servant un RPG rationalisé sur le thème marin – s’il n’est pas poli – sur le monde ouvert.

Avantages:

+ La boucle de jeu fluide et accrocheuse.

+ Son ton timide et conscient de lui-même.

+ Système de progression simple mais efficace.

+ Exploration relaxante.

Les inconvénients:

– Les missions sont hautement répétitives.

– Combats et contrôles non raffinés.

– Visuels médiocres.

– Peut-être trop facile pour certains.

Évaluation: 6.5 / 10

Testé sur PC (également disponible pour PS4 et Xbox One, avec Nintendo Switch à une date ultérieure).

Une copie de révision a été fournie par l’éditeur.

Shaun Munro – Suivez-moi sur Twitter pour plus de randonnées dans les jeux vidéo, ou envoyez-moi un e-mail ici.