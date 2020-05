Le logo Tenet de Christopher Nolan modifié pour éviter toute confusion / film

Quand la première bande-annonce de Christopher NolanNouveau film Principe est arrivé, il est arrivé avec un logo de titre simple et lisse qui inversait les deux dernières lettres du titre, faisant référence à « l’inversion du temps » qui est au centre de l’intrigue du film. Cependant, ce logo ressemble presque exactement à celui utilisé par une entreprise de composants de vélos basée à Washington, et depuis qu’ils ont été sur la scène avec la conception du logo, Warner Bros Pictures a changé le logo du film, comme en témoigne la fin du récent trailer.

Voici une publication Instagram faite par Tenet Components le 19 décembre 2019 lorsque la première bande-annonce a été supprimée:

Le lendemain de la mise en ligne de la première bande-annonce avec le logo du film, le site Web de vélo Pinkbike (via The Playlist) a contacté Tenet Components afin qu’ils puissent nettoyer l’air et s’assurer que tout le monde comprenait que leur logo n’avait pas été volé dans le film. Le propriétaire Tyler Deschaine a fait cette déclaration sur le site:

«Nous avons obtenu la marque de commerce« Tenet »dans le monde du vélo le 9 octobre 2018. En droit des marques, cela ne nous protège que de l’utilisation des mots dans notre industrie. Je n’ai aucun problème avec eux en utilisant le mot Tenet, il existe des milliers de marques pour ce mot dans des dizaines d’industries. Mon problème est avec la stylisation, mais ce n’est ni ici ni là. J’ai parlé avec des avocats et malgré la validité de mes préoccupations, on m’a conseillé de ne pas poursuivre. Même l’envoi d’une lettre pourrait potentiellement m’ouvrir à un procès préventif de Warner Brothers. Ce genre de choses peut s’éterniser pendant des années et les frais juridiques peuvent atteindre des centaines de milliers de dollars. Nous sommes une toute petite entreprise de composants qui fait de petits pas pour se tailler une place dans l’industrie. Nous ne voulons en aucun cas être ratissés par les charbons du contentieux. Cela se terminerait mal pour nous. De plus, nous devons nous concentrer sur des choses plus importantes, comme le développement de nouveaux produits et la création de contenu rad.

Je tiens à préciser que je n’ai jamais pensé à ce scénario comme un régime rapide de devenir riche. À la fin de la journée, je veux simplement éviter de nuire à la réputation de ma marque et je suppose que cet article aidera à clarifier l’air. Merci Pinkbike d’avoir tendu la main et d’avoir donné une plus grande voix au petit gars. Maintenant, allez voir Tenet et pensez à nous pendant que le logo tourne devant votre visage. »