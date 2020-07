Essence Communications Inc. : un nouveau PDG par intérim suite aux accusations de culture de travail toxique

Essence Communications a annoncé mardi que Richelieu Dennis démissionnerait de son poste de PDG par intérim du magazine – deux jours après une publication faite par des employés anonymes se faisant appelés Black Female Anonymous. Cette publication a accusé la haute direction de permettre une culture de travail toxique et exige sa suppression.

Black Female Anonymous confirms receipt of the removal of Richelieu Dennis as CEO of Essence Communications, @essence on day 2. Now here is what we need from you, Caroline Wanga @wangawoman as ‘interim’ CEO of Essence by day 5. #TakeBackEssence #ProtectBlackWomen pic.twitter.com/uTOaSxjwYB