Équipe de la saison IPL 2020: Ishan Kishan mène la domination des Indiens de Mumbai en XI

La Premier League indienne 2020 a pris fin avec les Indiens de Mumbai mettant à juste titre la main sur un deuxième titre consécutif. Rohit Sharma et ses hommes étaient à un niveau différent du reste des équipes tout au long de la compétition dans un effort d’équipe complet au cours des sept dernières semaines aux EAU. Depuis le début du tournoi en octobre, nous choisissons l’équipe de la semaine avec l’aide de nos abonnés sur les réseaux sociaux. Pour choisir notre équipe de la saison, nous avons réduit les meilleurs joueurs à 22 joueurs avant de les mettre aux voix sur nos histoires Instagram. Après une période de vote de 24 heures au cours de laquelle deux joueurs se sont bousculés pour chaque poste, c’est le XI final. KL RAHUL – KINGS XI PUNJAB (WK) Après avoir accumulé des courses régulièrement au cours des trois dernières éditions, KL Rahul a franchi un cran en 2020 en emballant sa première casquette orange. Les autres conquêtes de l’élégant batteur cette saison comprenaient une deuxième tonne IPL, alors qu’il enregistrait également cinq demi-siècles. Les 670 points de Rahul sont venus à une moyenne de plus de 55, bien qu’il ait parfois eu du mal à augmenter le taux de notation. Son partenariat d’ouverture avec Mayank Agarwal s’est avéré être un partenariat prolifique pour KXIP, les deux joueurs ayant pillé près de 1100 courses entre eux au cours de la campagne. DAVID WARNER – SUNRISERS HYDERABAD (C) Il a pris son temps pour se lancer dans le mouvement des EAU, mais David Warner a réussi à atteindre son apogée au bon moment pour Sunrisers Hyderabad. Seuls Rahul et Shikhar Dhawan ont marqué plus de points que l’Australien dans la campagne et ses performances ont aidé à propulser la charge tardive d’Hyderabad aux barrages. Alors qu’il sera déçu de ne pas mener son équipe au-delà de la ligne d’arrivée dans les barrages, Warner peut être satisfait après sa sixième saison consécutive de l’IPL avec plus de 500 courses. SURYAKUMAR YADAV – INDIENS MUMBAI Il y avait plusieurs rouages ​​dans la roue de Mumbai, bien que peu aient été aussi cruciaux pour la campagne victorieuse du titre que Suryakumar Yadav. Le fait qu’il reste un joueur non plafonné est la défaite de l’Inde et le gain de Mumbai après ce qui a été une autre saison de cohérence pour le batteur n ° 3. Ce qui distingue Suryakumar des autres «ancres» de la ligue, c’est sa capacité à marquer à un rythme rapide. Le droitier a amassé 480 courses au cours de la saison et a été impliqué dans plusieurs partenariats clés avec différents batteurs. Pourquoi il n’a pas été pris en compte pour les prochains affrontements limités de l’Inde contre l’Australie est un mystère. Voir aussi Panthers, Knights termine au match nul, Burton manque cinq buts sur le terrain ISHAN KISHAN – INDIENS MUMBAI Bien que la campagne victorieuse de Mumbai ait été construite autour d’un casting de stars, c’est la constance inébranlable de leurs joueurs nationaux non annoncés comme Surykumar et Ishan Kishan qui leur a donné un autre équipement sur leurs rivaux. Des éclairs de brillance au milieu d’un manque de cohérence frustrant avaient défini la carrière IPL de Kishan avant l’édition 2020. Tout a changé aux Émirats arabes unis, le gaucher devenant sans doute le batteur de la saison. Son total de 516 courses est presque le double de sa meilleure campagne IPL précédente, avec une moyenne de 57,33. HARDIK PANDYA – INDIENS MUMBAI Il est normal que la colonne vertébrale au bâton de ce XI soit composée de joueurs de Mumbai, Hardik Pandya apportant des munitions indispensables dans le rôle d’un finisseur. Il n’a pas pu participer à la compétition après sa récente histoire de blessures au dos, mais les contributions au bâton de Pandya valaient son pesant d’or pour Mumbai. Aucun batteur n’a touché six aussi souvent que Pandya, qui a frappé un total de 25 maximums sur seulement 157 livraisons. Pandya est l’un des frappeurs les plus propres de la balle de cricket, et il parcourt un long chemin quand il le met au milieu. MARCUS STOINIS – DELHI CAPITALS L’Australien a battu une compétition difficile de Sam Curran pour cette place et est un candidat méritant après sa meilleure campagne IPL individuelle. Bien qu’il n’ait pas eu la cohérence de certains autres joueurs dans ce XI, Stoinis a livré gros à chaque fois qu’il a commencé. Trois demi-siècles flamboyants ont été parmi les grandes contributions de l’Australien avec la chauve-souris, tandis que son rythme moyen s’est également avéré être un atout pratique pour Delhi. Quelque 13 guichets sont venus pour Stoinis rien que cette saison, alors que son total dans quatre campagnes précédentes de l’IPL n’était que de 15. Venir sous les ailes de Ricky Ponting aux Capitals de Delhi semble avoir fait des merveilles pour sa confiance. KIERON POLLARD – INDIENS MUMBAI Si c’est Pandya qui a fourni le feu d’artifice tardif pour Mumbai dans la seconde moitié de la campagne, alors c’est Kieron Pollard qui a porté cette torche au début. Le polyvalent Windies a terminé la saison avec un taux de grève de plus de 190, grâce aux 22 six qu’il a frappé en seulement 140 livraisons. Voir aussi Starship Troopers : un film sorti trop tôt Avec Pollard et Pandya comme coussins dans leur ordre intermédiaire inférieur, il n’est pas étonnant que Mumbai ait généralement maîtrisé les autres équipes du département des frappeurs. Il a également fait un travail utile avec le ballon en main, jouant avec quatre guichets tout en jouant le rôle de quilleur de relève pour les champions. RASHID KHAN – SUNRISERS HYDERABAD Maintenir un taux d’économie de seulement 5,37 courses et plus serait considéré comme un énorme succès pour tout quilleur au format ODI de nos jours. Pour Rashid Khan, réussir cet exploit dans un tournoi T20 est tout simplement génial. Il est rare de trouver un quilleur du calibre de Rashid pour une franchise car le fileur de jambe afghan garantit quatre overs silencieux à chaque fois qu’il se rend sur le terrain. Non seulement il a étouffé les batteurs de l’opposition avec son bowling méthodique, mais Rashid est également intervenu avec 20 guichets cruciaux pour les Sunrisers. YUZVENDRA CHAHAL – CHALLENGERS ROYAUX BANGALORE S’il y avait un spinner avec un impact similaire à Rashid dans l’IPL 2020, alors c’était Yuzvendra Chahal de Bangalore. Aucun autre spinner n’a réclamé plus de guichets (21) que l’international indien et Chahal a tenu bon pour une attaque de bowling RCB autrement incohérente. Rarement le fileur de jambe est allé sans guichet dans la campagne, et il était une grande raison de la domination de Bangalore en début de saison. Les terrains aux Emirats Arabes Unis ont permis à Chahal de montrer pleinement ses talents et étaient bien loin des terrains amicaux au bâton qu’il doit affronter au stade Chinnaswamy de Bangalore. JASPRIT BUMRAH – INDIENS MUMBAI Il y avait plusieurs candidats de choix pour les créneaux de rythme dans le XI, Jofra Archer du Rajasthan ayant une solide revendication après une campagne individuelle époustouflante. Le quilleur rapide d’Angleterre est piqué sur place par un Jasprit Bumrah tout aussi brillant, sinon plus. La star indienne a pris de l’ampleur vers la fin des affaires du tournoi et a terminé avec un total impressionnant de 27 guichets en seulement 15 apparitions. Son partenariat de rythme avec Trent Boult a fonctionné comme un régal pour Mumbai, car les deux piliers internationaux se complétaient parfaitement. Peu de gens dans le monde, voire aucun, peuvent égaler sa capacité à prospérer dans les morts. KAGISO RABADA – DELHI CAPITALS Le Sud-Africain sera déçu de terminer deuxième, bien qu’il puisse se réconforter pour avoir décroché le Purple Cap. Delhi regrette peut-être sa décision d’échanger Trent Boult contre Mumbai, mais Kagiso Rabada et Anrich Nortje sont aussi bons qu’un couple de rythme alors qu’ils arrivent dans l’IPL. Voir aussi Quoi de neuf chez les grandes stars Bollywoodiennes ? Au total, 30 guichets sont venus pour Rabada pendant la campagne, la majorité d’entre eux venant au milieu et à mort. Bien qu’il soit légèrement cher par rapport à Bumrah et Archer, les capacités de prise de guichet de Rabada ont joué un rôle majeur dans la marche de Delhi vers leur première finale. Le seul domaine dans lequel Delhi voudra que Rabada s’améliore à l’avenir est le talent de ramasser des guichets avec la nouvelle balle en main. En savoir plus sur l’application Sport360

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()

{n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}

;

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘860081330738247’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

fbq(‘track’, ‘ViewContent’);

jQuery(document).ready(function () {

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s);

js.id = id;

js.async = true;

js.src = « https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=1892660097624150&version=v2.0 »;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

$( document ).ready(function() {

$.ajax({

url: ‘/ajax/nextarticleajax’,

type: ‘POST’,

data: {cat: 4263, id: 345366, count: 2, ajax: true},

error: function(xhr,tStatus,e){

if(!xhr){

console.log(‘ We have an error ‘+tStatus+’ ‘+e.message);

}else{

console.log(‘else: ‘+e.message);

}

},

success: function(resp){

$(‘.ajax_article’).html(JSON.parse(resp).main);

}

});

});

});

Partager : Tweet