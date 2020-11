Phil Spencer sur ce qui détermine les ventes de consoles de nouvelle génération

Le patron de la Xbox, Phil Spencer, pense que ce sera l’offre de la console, et non la demande, qui déterminera les ventes cette année.

Dans une interview avec ShackNews, Spencer a déclaré que si les consoles sont complètement épuisées – et la situation de précommande indique que ce sera le cas – alors les files d’attente de lancement auront peu d’impact sur les ventes. Il a ajouté que les précommandes Xbox Series X / S et PlayStation 5 étaient épuisées en quelques heures. Spencer est d’avis que c’est la programmation des fêtes 2021 qui sera la plus importante en termes de concurrence et de bataille pour les ventes.

Je sais que la presse voudra écrire: «Gamme de lancement Xbox par rapport à la gamme de lancement PS5». Mais s’ils sont tous les deux complètement épuisés, je ne suis pas sûr que la gamme de lancement ait eu beaucoup d’impact sur autre chose que peut-être un score d’examen. Cela ne dictera pas quoi, combien de consoles nous vendons. La première chose qui va dicter le nombre de consoles que nous vendons n’est pas la concurrence et ce n’est pas un Halo ou une gamme de lancement. Ça va être le nombre d’unités que nous pouvons construire.

Microsoft célèbre déjà «le plus grand lancement de l’histoire de la Xbox». Dans un tweet, Spencer a révélé que Microsoft avait vendu plus de consoles dans les 24 heures suivant son lancement et dans plus de pays que jamais auparavant. Dans le même tweet, il a également déclaré que l’entreprise travaillait dur pour se réapprovisionner, indiquant qu’il y avait déjà une pénurie.

La PS5 a également été officiellement lancée. Reste à voir les performances de la console nouvelle génération de Sony. Nous mettrons à jour nos lecteurs lorsque nous entendrons Sony.

[Source: ShackNews]