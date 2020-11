Équipe – Allemagne contre République tchèque: TV, rendez-vous, diffusion

Avant les deux matchs exceptionnels de la Ligue des Nations, l’équipe DFB disputera un match test contre la République tchèque. Ici, vous obtenez toutes les informations sur le jeu, y compris la télévision, les dates et les émissions.

L’équipe DFB accueille l’équipe nationale tchèque ce mercredi 11 novembre à 20h45 au Red Bull Arena de Leipzig. Dans ce stade, l’équipe de Joachim Löw accueillera également l’Ukraine lors de la cinquième journée de la Ligue des Nations.

Regardez l’équipe DFB contre la République tchèque à la télévision et en direct

RTL diffusera en direct et en exclusivité le match test de l’équipe DFB mercredi. Avec un abonnement «TVNOW Premium», vous pouvez également regarder le match en direct.

L’équipe DFB contre la République tchèque dans le téléscripteur en direct

Alternativement, vous pouvez également suivre le duel entre l’équipe nationale et la République tchèque dans le téléscripteur en direct SPOX. Le ticker vous fournit toutes les minutes les informations les plus importantes sur le jeu qui se déroule à Leipzig.

Par ici, le téléscripteur en direct pour l’Allemagne et la République tchèque.

Équipe DFB: L’équipe contre la République tchèque, l’Ukraine et l’Espagne

L’entraîneur national Löw a nommé un total de 29 joueurs pour les trois prochains matchs contre la République tchèque, l’Ukraine et l’Espagne. Il a déjà été communiqué que Manuel Neuer, Matthias Ginter, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Leroy Sane et Timo Werner sont réservés pour les deux duels de la Ligue des Nations et ne joueront pas contre la République tchèque.

Les deux défenseurs Philipp Max et Felix Uduokhai sont nommés pour la première fois dans l’équipe DFB. A savoir également: Sane fêtera ses 24 ans mercredi et voudra certainement des buts de ses coéquipiers.

© imago images / Sven Simon