Blake Green restera avec Newcastle après le retour des Bulldogs

North Scooters North Signal Roues Trottinette 2-Pack (Forest Green)

Les roues HQ sont de retour dans une deuxième version - par la marque North Scooters Avec cette édition V2 des roues HQ, North propose une fois de plus l'un des modèles les plus robustes de roues à rayons, qui pourront vous suivre dans vos tricks les plus intrépides en street.