Energetic rend possible le travail dans le Derby de Vienne

Dimanche, le Derby de Vienne aura à nouveau lieu – cette fois, ce sera la 331e édition. SK Rapid et FK Austria ne se sont pas rencontrés pendant près d’un an. Là aussi: Christoph Monschein, qui a vécu une sorte de guérison «miracle».

Il y a près de trois semaines, Monschein a subi une déchirure partielle du ligament externe. Certains ont radié le joueur de 28 ans pour le reste de la saison d’automne. « Je suis de retour en avance sur le temps, comme toujours », a déclaré le buteur autrichien vers le Couronne dans la boule de verre. Il avait raison. Une semaine après l’échec, Monschein était de retour en entraînement «léger». Un match contre Rapid est en perspective dimanche, ne serait-ce qu’en tant que joker.

En plus du service médical, une femme énergique aurait aidé à la guérison miraculeuse. « Je travaille avec elle depuis six ans. Le tout est très complexe, mais elle a simplement un sens des cellules, travaille avec des champs énergétiques, des thérapies à l’huile, et me soutient aussi mentalement. Peut-être rien pour tout le monde – mais c’est juste ma façon, fonctionne pour moi », a cité la couronne de l’attaquant.

« Je suis prêt, je brûle pour le match, dans le derby il n’y a pas de douleur à cause de l’adrénaline », a déclaré Monschein. Malgré la situation de table, il ne voit aucun avantage ou inconvénient: « J’ai perdu 4-0 en tant que favori dans le derby, mais j’ai aussi gagné 6-1 de manière inattendue. »

Stöger peut compter sur Monschein, Fitz et Turgeman

L’entraîneur Peter Stöger est également satisfait du retour rapide, mais veut attendre un Monschein 100% en forme. « La blessure ne peut pas s’aggraver, tout est question de douleur. Donc c’est bien pour l’équipe de voir que quelqu’un veut vraiment aider. »

En plus du joueur national, Dominik Fitz et Alon Turgeman sont également à nouveau disponibles contre le Hütteldorfer. Personne n’aura de force pendant 90 minutes.