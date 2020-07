Elisabeth Moss jouera dans ‘Shining Girls’, le thriller produit par Leonardo DiCaprio pour Apple

Elisabeth Moss collaborera avec Leonardo DiCaprio sur son nouveau projet télévisé. L’actrice de ‘Mad Men’ et ‘Top of the Lake’ sera la vedette de ‘Shining Girls’, l’adaptation du roman du même nom de Lauren Beukes paru en 2013, qui a reçu le feu vert d’Apple pour être développé en série. De plus, Moss servira de productrice exécutive sur le projet, un rôle qu’elle joue déjà dans «The Handmaid’s Tale».

Elisabeth Moss dans « The Invisible Man »

Dans le département de production coïncidera avec DiCaprio, qui participe à la série via sa société Appian Way, comme l’indique la date limite. Devant la salle de scénario se trouve Silka Luisa, qui s’est fait connaître avec son travail sur le drame de CBS All Access «Strange Angel». La série est en développement depuis un certain temps chez Apple, qui a pris le contrôle du roman à la fin de l’année dernière dans un conflit serré avec d’autres concurrents.

Le livre original raconte l’histoire de Harper Curtis, un sans-abri qui trouve un moyen de voyager dans le temps, mais le coût de ces sauts est élevé. Afin de continuer à voyager à travers différentes périodes, vous devez tuer les « filles brillantes » qui donnent son nom à la série, des femmes qui chérissent un grand talent. Dans la série, Moss jouera un journaliste de Chicago qui, après avoir été attaqué, décide d’entreprendre une recherche dangereuse pour traquer son agresseur.

Impliqué dans les coulisses

Après s’être consacrée en tant qu’actrice avec les titres que nous avons mentionnés dans le premier paragraphe, Moss a choisi de combiner ce travail devant les caméras avec une plus grande implication derrière elles. Ainsi, cette semaine, il a annoncé la création de sa propre société de production, Love & Squalor Pictures, qui apparaîtra au générique de «Shining Girls». En outre, dans la quatrième saison de ‘The Handmaid’s Tale’, qui sortira en 2021, nous pourrons voir ses débuts en tant que réalisatrice.