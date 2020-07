C’est ainsi que Dominik Thalhammer veut être en avance sur la concurrence

Dominik Thalhammer s’appuie sur une large équipe de soutien au LASK et souhaite conserver l’ADN du club. Le nouvel entraîneur-chef et directeur sportif du club de Bundesliga de Linz a présenté son concept vendredi. L’ancien joueur de l’équipe Emanuel Pogetetz travaillera en tant que nouvel entraîneur défensif dans l’équipe. De plus, Thalhammer était content d’une « grande équipe ».

L’ancienne chef d’équipe féminine et formatrice de l’ÖFB a suivi il y a deux semaines Valerien Ismael, dont les athlètes s’étaient séparés après un accident au printemps. Le premier match sous Thalhammer est le huitième de finale retour de la Ligue Europa à Manchester United le 5 août. Après le 0: 5 du match aller, les chances de progression sont minimes. Linz a donc entamé vendredi la première phase de préparation estivale. Le LASK a annoncé jusqu’à présent quatre nouvelles entrées.

« C’est un grand défi, une grande confiance que j’ai reçue. Je veux justifier cela », a déclaré Thalhammer dans son discours d’ouverture. Il a remercié l’ÖFB pour la solution rapide et l’opportunité de revenir dans le football de club. De 2004 à 2005, il était responsable d’Admira en Bundesliga. Le joueur de 49 ans a également pris Christian Heidenreich, responsable de l’analyse du jeu, de l’Association allemande de football, comme annoncé vendredi. Heidenreich (38 ans) donnera l’entraîneur de pique pour les situations standard au LASK.

Pogatetz sera responsable du comportement défensif. Le joueur de 37 ans avait terminé sa carrière professionnelle en hiver. « Il porte l’ADN de LASK », a déclaré Thalhammer. Son assistant pour la zone offensive est toujours recherché. Ce poste devrait également être pourvu au plus tard après le match à Manchester. Andreas Wieland n’a pas de sujet dans le staff des professionnels à sa propre demande. L’ancien entraîneur adjoint d’Ismael – il aurait joué un rôle dans la séparation d’avec les Français – mais devrait rester le club.

Thalhammer a mentionné à plusieurs reprises la communication comme la clé du succès. Avec les joueurs, mais surtout avec ses assistants. « C’est un facteur essentiel. Il faut être prêt à renoncer à ses responsabilités. Il faut avoir des discussions intensives, mais quand on sort, tout doit être clair devant l’équipe », a déclaré l’entraîneur-chef à propos de sa façon de travailler.

L’idée de base de placer l’équipe d’entraîneurs sur une large base afin de pouvoir approfondir encore plus le domaine individuel est née avec le président Siegmund Gruber et le vice-Jürgen Werner. «Vous avez une façon de penser qui est ‘ouverte d’esprit’», dit Thalhammer. Vous voulez être en avance sur les autres clubs.

Dominik Thalhammer: « Nous avons une super équipe ensemble »

La première séance de préparation a eu lieu vendredi après-midi. Les signatures comprenaient Lukas Grgic (WSG Tirol), Mads Emil Madsen (Silkeborg / les deux milieu de terrain), Jewhen Tscheberko (de Luhansk / défense) et Mamoudou Karamoko (Wolfsburg / attaque). Peter Michorl était également là. Le transfert rumeur vers l’Allemagne n’a pas eu lieu pour le moment. Le milieu de terrain a une clause de sortie jusqu’au 31 juillet, selon les médias.

Thalhammer a estimé que l’équipe était très forte. « Je pense que les transferts se déroulent parfaitement. Nous avons une équipe formidable », a-t-il déclaré. Tous les acteurs s’intégreraient parfaitement dans le système. Cela ne devrait pas changer fondamentalement. Le jeu contre le ballon est la base sur laquelle construire. Trouver des solutions contre des adversaires profonds est un point de départ pour parvenir à l’optimisation, a déclaré Thalhammer. « Le LASK a incroyablement bien fonctionné l’année dernière. Vous devez y regarder de près si vous voulez développer quelque chose », a-t-il expliqué.

Thalhammer ne veut plus gérer le fait que la saison s’est terminée à la quatrième place après la déduction des points de la ligue et de mauvais résultats après la reprise. Le but de la nouvelle saison: « L’équipe s’est établie dans la première zone. C’est en gros l’objectif. » Le premier test de préparation aura lieu mercredi prochain face au club bosniaque NK Zenica. Les spectateurs ne sont pas autorisés à Pasching.